[헤럴드경제=김보영 기자] 페트병에 담긴 생수가 직사광선에 장시간 노출될 경우 용기에서 유해물질이 나올 수 있다는 우려에 따라 정부가 먹는샘물 보관·유통 기준을 강화했다.

기후에너지환경부에 따르면 개정된 ‘먹는샘물 등의 기준과 규격 및 표시기준 고시’와 ‘먹는 물 관련 영업장 등의 지도·점검에 관한 규정’이 지난달 31일부터 시행에 들어갔다.

개정 기준에 따르면 먹는샘물은 실내에서 보관하되, 직사광선이 들어오는 창가를 피해 빛 노출을 최소화해야 한다. 창문이 있는 장소에서는 차광 시설을 설치해 햇빛이 직접 닿지 않도록 해야 한다.

불가피하게 야외에 보관할 경우에는 차광막을 설치해야 한다. 고온과 자외선에 장시간 노출된 페트병에서 유해물질이 용출될 가능성을 고려한 조치다. 다만 영세 사업장의 준비 기간을 감안해 보관 기준에 대한 단속은 2년간 유예된다.

앞서 감사원이 2022년 서울 시내 소매점 272곳을 대상으로 점검한 결과, 101곳(37%)이 먹는샘물 페트병을 야외 직사광선 환경에 보관하고 있는 것으로 확인됐다.

감사원은 소매점 제품을 표본 수거해 여름철 오후 시간대 자외선과 50도 온도 조건에 놓고 15~30일 후 유해물질 발생 여부를 조사했다. 그 결과 3개 제품에서 중금속인 안티몬이 ℓ당 0.0031∼0.0043㎎ 검출됐고, 폼알데하이드 역시 ℓ당 0.12∼0.31㎎ 검출되며 기준치를 초과한 사례가 확인됐다.

폼알데하이드는 피부염과 호흡기·눈 점막 자극을 유발할 수 있는 물질로, 세계보건기구(WHO) 산하 국제암연구소(IARC)가 1급 발암물질로 분류하고 있다.

정부는 먹는샘물 유통기한 관리도 강화했다. 기존에는 제조일로부터 6개월 이내를 원칙으로 하되 품질 이상이 없다는 점을 과학적으로 입증하면 연장이 가능했지만, 앞으로는 최대 2년을 넘길 수 없도록 상한 기준을 새로 마련했다.

기후부 관계자는 “생수 대부분은 3~6개월 사이 모두 소비되지만 수출용 제품은 유통까지 최장 2년 정도가 필요하다”며 “(품질 관리를 위해) 유통기한 상한을 처음 설정했다”고 설명했다.

김호은 기후부 물이용정책관은 “이번 고시, 규정 개정을 통해 먹는샘물의 보관·유통 과정에서 발생할 수 있는 문제를 사전에 예방하고, 사후관리 체계를 강화해 보다 안전한 먹는샘물 관리체계가 마련될 것으로 기대한다”고 말했다.