[헤럴드경제=윤창빈 기자] 송호섭 다이닝브랜즈그룹 대표이사를 비롯한 임직원들이 3일 오후 서울 강남구 bhc 플래그십 스토어 강남역점 매장 오픈 기념식에서 테이프 컷팅을 하고 있다. bhc 플래그십 스토어 강남역점은 bhc가 선보이는 첫 플래그십 스토어다. ‘치맥’ 중심에서 벗어나 점심부터 야식까지 아우르는 체험형 매장을 표방했다.


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