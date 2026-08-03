내일 대화 재개…비핵화 협상도 시사 이란 “오만과 해협 관리 협의 막바지”

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과 호르무즈 해협 문제에 대한 합의가 이뤄졌음을 시사하며 양국이 3일(현지시간)부터 협상 형태의 대화를 시작한다고 밝혔다. 호르무즈 해협 개방에 이어 이란 핵 문제를 둘러싼 비핵화 합의 가능성도 언급하며 협상 재개 의지를 드러냈다.

트럼프 대통령은 2일(현지시간) 뉴저지주 베드민스터에서 워싱턴DC로 복귀하는 전용기 에어포스원에서 백악관 출입기자들과 만나 “호르무즈에 관한 합의가 있다”며 “그다음에는 핵 문제에 관한 합의, 또는 이란의 비핵화라고 부를 수 있는 합의가 있을 것”이라고 말했다.

이어 “지금 우리가 하려는 것은 협상의 형태로 그들과 대화하는 것”이라며 “이란과의 대화는 미국 시간으로 내일(3일) 오후 시작될 것”이라고 밝혔다. 다만 협상 시한이나 구체적인 일정에 대해서는 언급하지 않았다.

트럼프 대통령은 이번 협상이 호르무즈 해협 통항 문제를 넘어 이란 핵 프로그램까지 포괄하는 단계적 협상이 될 가능성도 시사했다. 그는 “호르무즈 합의 이후 비핵화 논의가 이어질 것”이라고 언급하며 핵 문제 역시 협상 테이블에 오를 것임을 내비쳤다.

트럼프 대통령은 이란 공습 계획을 전격 취소한 배경도 직접 설명했다. 그는 “사우디아라비아와 아랍에미리트(UAE), 그리고 이란으로부터 공격을 취소해 달라는 요청을 받았다”고 말했다.

이어 “우리는 모든 준비를 마쳤고 바로 지금 이 시각쯤 공격했을 것”이라며 “그것은 대규모 공격이었을 것”이라고 밝혔다.

그러면서 “동맹국들이 공격을 취소해 달라고 요청하면 ‘좋다. 한번 지켜보자’고 말해야 한다”며 “그들이 그렇게 요청한 이유는 합의가 가능하다고 판단했기 때문”이라고 설명했다. 공습보다 협상을 통해 문제를 해결할 가능성이 있다고 판단해 군사행동을 보류했다는 취지다.

이번 발언은 공습 계획 철회에 이어 이란과의 직접 협상 일정을 처음으로 공개한 것이다. 미국이 호르무즈 해협 항행 문제와 이란 핵 문제를 하나의 협상 틀에서 논의하겠다는 구상을 구체화한 것으로도 해석된다.

다만 트럼프 대통령은 합의 시한이나 구체적인 협상 내용은 공개하지 않았다. 이란 측도 미국과의 대화 일정에 대해 공식 입장을 내놓지 않은 만큼, 이번 협상이 실제 호르무즈 해협 개방과 비핵화 합의로 이어질지는 향후 협상 결과에 달려 있을 것으로 보인다.

한편 이란 외무부도 오만과의 해협 관리 협의가 막바지 단계에 이르렀다고 밝혔다. 에스마일 바가이 이란 외무부 대변인은 2일 국영방송 인터뷰에서 “양측 모두가 수용할 수 있는 항로에 대한 합의에 도달할 것”이라며 “이는 북측 항로도 남측 항로도 아니지만, 양국의 주권을 존중하고 이란의 국익과 안보를 수호하는 항로가 될 것”이라고 말했다.

그는 그러면서 “휴전 협정 제5조에 따라 호르무즈 해협의 향후 관리는 오만과의 협의와 역내 국가들과의 대화를 통해 이란이 수행해야 한다”며 미국과 체결한 종전 양해각서(MOU) 관련 조항을 다시 언급했다. 서지연 기자