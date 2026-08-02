네이버는 두나무·하나은행, 카카오는 카뱅·카페이·서클과 연합 24시간 결제시장 선점 경쟁…공정위 심사·특금법 개정이 변수

[헤럴드경제=이정환 기자] 국회가 디지털자산기본법 논의를 재개하면서 원화 스테이블코인 제도화에 대한 기대가 커지고 있다. 네이버와 카카오는 가상자산거래소와 은행, 글로벌 스테이블코인 사업자와 손잡고 시장 선점 경쟁에 나섰다. 다만 공정거래위원회의 기업결합 심사와 특정금융정보법(특금법) 시행령 개정 등이 향후 사업의 변수로 꼽힌다.

2일 정보통신기술(ICT) 업계에 따르면 스테이블코인은 토큰화된 실물자산(RWA) 등이 거래되는 온체인 환경에서 24시간 즉시 정산을 가능하게 하는 핵심 결제 수단으로 꼽힌다.

글로벌 시장에서는 테더와 서클이 강력한 유통망을 바탕으로 시장의 약 90%를 차지하고 있다. 업계에서는 원화 스테이블코인의 성패가 단순한 발행을 넘어 결제와 송금, 커머스 등 실생활 서비스에서 얼마나 폭넓은 유통망을 확보하느냐에 달렸다고 본다.

네이버와 카카오는 선불충전금과 결제 인프라를 무기로 시장 선점에 속도를 내고 있다.

네이버는 국내 1위 가상자산거래소 업비트 운영사인 두나무와 포괄적 주식교환을 추진하고 있다. 네이버파이낸셜 산하에 두나무를 자회사로 편입해 네이버의 검색·커머스 인프라와 네이버페이의 결제망, 두나무의 블록체인 기술력을 결합한다는 구상이다.

하나은행도 두나무 지분 6.55%를 취득해 4대 주주로 올라서면서 스테이블코인 발행부터 유통·결제까지 이어지는 가치사슬 구축에 힘을 보태고 있다.

조아해 메리츠증권 연구원은 “하나금융은 두나무와의 협력을 통해 스테이블코인 시장의 전 밸류체인을 구축할 것”이라며 “스테이블코인 발행·커스터디는 하나은행, 유통·거래망은 두나무, RWA 금융상품은 하나증권, 결제·생활금융은 하나카드가 담당하는 구조가 가능하다”고 진단했다.

카카오는 카카오페이와 카카오뱅크의 역량을 결집하고 있다. 주요 시중은행에 원화 스테이블코인 컨소시엄 구성을 제안해 협업 범위를 넓히는 한편, 글로벌 스테이블코인 발행사 서클과 업무협약(MOU)을 맺으며 글로벌 인프라 구축에도 시동을 걸었다.

시장 선점 경쟁이 치열하지만 넘어야 할 규제 장벽도 만만치 않다.

네이버파이낸셜과 두나무의 기업결합은 공정위 독과점 심사가 길어지면서 포괄적 주식교환 기일이 연말로 연기됐다.

금융당국이 추진하는 특금법 시행령 개정안도 변수다. 개정안은 가상자산사업자의 대주주가 금융 관련 법령 위반으로 벌금형 이상의 처벌을 받으면 대주주 자격을 제한하는 내용을 담고 있다. 이에 따라 과거 공정거래법 위반 전력이 있는 네이버에 해당 규정이 적용될지가 기업결합 추진에 영향을 미칠 전망이다.

국회 정무위원회가 후반기 구성을 마치고 디지털자산기본법 논의를 본격적으로 재개하면서 스테이블코인 발행 주체의 요건과 발행·유통 분리 기준 등을 둘러싼 당국과 업계의 줄다리기도 치열해질 것으로 보인다.

홍진현 삼성증권 애널리스트는 “가상자산의 단기적인 가격 움직임보다 결제·정산 인프라 기업의 사업모델 확장과 전통 금융과의 결합에 주목할 시점”이라고 말했다.