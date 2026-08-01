충남 합동연설회 직후 “참담하다” 게시글 문진석 의원 “다른 생각과 비판이 일베냐”

[헤럴드경제=김진 기자] 더불어민주당 8·17 전당대회의 첫 순회 경선 직후 파열음이 나왔다. 최고위원 선거에 출마한 최민희 후보가 “당 지도부 합동연설회에까지 일베 문화가 침투했다”고 비판하자, 문진석 의원이

최 후보는 이날 충남 공주시 충남교통연수원에서 열린 합동연설회가 종료된 직후 자신의 페이스북에 “당원동지 여러분 참담합니다”로 시작하는 글을 올렸다. 최 후보는 ‘일베 문화’를 언급하며 “1 대 다수 후보 구도의 정청래 죽이기, 조롱, 야유”라고 적었다.

이어 “정청래 개혁지도부 만들어 주십시오. 하나하나 바로잡겠습니다”라며 “당에 침투한 일베 문화 박살 내겠습니다”라고 덧붙였다.

최 후보의 글은 이번 당대표 경선이 친명계(친이재명계) 김민석·송영길 후보가 정청래 후보를 상대로 협공을 펼치는 양상으로 치러지는 데 대한 불만으로 해석된다.

그러자 충남 천안갑에 지역구를 둔 문 의원은 “다른 생각과 작은 비판이 일베입니까”라며 즉각 반박하고 나섰다. 문 의원은 “오늘 충남 합동연설회 현장은 그 어떤 전당대회보다 차분했다”며 “한 당원의 ‘뭐 하러 또 나오냐’는 항의성 외침, 그게 전부였다”고 했다.

그러면서 “그런 당원의 외침과 약간의 탄식이 있었지만 그런 것을 일베 문화가 침투했다고 규정하는 것은 지나치다”며 “어떤 전당대회에서도 그 정도의 소란과 항의는 늘 있었다”고 지적했다. 이어 “당원의 목소리가 아무리 불편해도 귀담아들어야 한다”며 “그게 당원주권 정당 아닙니까. 정중히 사과하길 권한다”고 덧붙였다.