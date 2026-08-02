9월 1일 이후 승차권 예매는 통합 앱에서만 가능 김윤덕 국토부 장관 “낮아진 운임과 확대된 좌석 제공”

[헤럴드경제=소민호 기자] 코레일과 에스알(SR)의 철도 승차권 예매 통합 앱이 3일 출시된다. ‘코레일+’로 이름 붙여진 앱은 모바일 앱 스토어를 통해 업데이트 또는 신규 설치할 수 있다.

승차권 예매는 KTX의 경우 기존 앱이나 통합 앱에서 할 수 있고, SRT의 경우 8월 말까지는 SRT 앱을 통해야 한다. 9월 1일부터 이용할 KTX와 SRT 통합열차 승차권은 통합 앱에서만 8월 5일 오전 10시부터 예매할 수 있다.

국토교통부는 공정거래위원회의 코레일-SR 기업결합에 대한 최종 승인 등 통합 기반이 마련된 가운데 3일 통합 앱을 출시한다.

통합 앱은 대국민 선호도 조사와 간결성, 직관성, 상징성 등 전문가 자문을 거쳐 ‘코레일+’로 확정했다. 3일 오전 9시부터 기존 ‘코레일톡’ 업데이트 또는 신규설치 방식으로 활용할 수 있다.

새 엡에선 예매 날짜·시간을 입력하면 검색되던 과정을 간소화해 검색 화면에서 바로 조건을 변경할 수 있다. 또한 정렬과 필터 기능이 추가돼 더욱 정확하게 원하는 열차를 검색할 수 있다. 결제과정도 한 화면에서 할인쿠폰·마일리지·결제수단을 모두 처리할 수 있도록 편의성을 개선했다.

또 여행상품, 관광열차, 패스 등 여행서비스의 검색 및 이용 편의성도 개선했으며, 단순히 열차를 예매하는 앱에서 여행 전반을 아우르는 통합 MaaS(Mobility as a Service) 플랫폼으로 서비스를 확대한다는 계획이다.

외국인들의 승차권 예매·이용 편의 제공을 위해서는 AI 활용 안내, 플랫폼 확장, 맞춤형 지원 등 서비스를 확대할 계획이다.

8월 말까지 SRT를 이용하려면 기존 SRT 앱으로 예매해야 한다. KTX의 경우 통합 앱과 기존 앱으로 이용 날짜와 관계없이 예매할 수 있다. 9월 1일 이후 운행하는 KTX와 SRT 통합 열차는 8월 5일 오전 10시부터 코레일+나 코레일 누리집에서 예매할 수 있다.

통합 앱을 설치하지 않거나 업데이트하지 않은 이용자도 승차권을 예매할 수 있도록, 9월 1일 이후에도 기존 코레일톡과 SRT 앱의 예매 기능은 당분간 제공된다. 다만, SRT 앱에서는 비회원 방식으로만 예매할 수 있어 마일리지·할인 등 통합 혜택이 제한될 수 있다.

코레일+를 원활히 이용하고 확대된 철도이용 혜택을 누리기 위해서는 통합회원 전환이 필요하다.

특히 9월 1일부터는 통합 운행 열차의 좌석공급이 확대되고 운임 인하와 마일리지 적립 등 다양한 서비스가 개선된다.

좌석은 전국적으로 주중 1만5000석/일, 주말 1만7000석/일 규모가 늘어나 주간으로는 총 11만6000석이 확대된다. 운행 횟수는 주말 기준 26회 증편된다.

증편되는 열차는 대부분 그간 초과수요가 많았던 수서축 열차로, 좌석수 기준으로 약 30% 확대된다. 수도권 남부와 지방 연계 강화, 지방 거주 주민의 서울 대형병원 등 의료 서비스 접근 확대, 수서발 열차 예매난 완화 등 긍정적 효과가 기대된다.

이번 통합 열차운행 이후에도 증편에 필요한 차량을 확보하기 위해 2027년부터 신규 고속차량(EMU-320) 31편성을 순차적으로 도입하고, 병목구간 해소를 위한 평택~오송의 2복선화 개통(2028년 말 예정)에 맞춰 열차 운행과 좌석 공급을 지속 확대해 나갈 계획이다.

고속철도 운임은 기존 SRT 운임 수준으로 조정, 기존 KTX 대비 평균 10% 낮추고, 마일리지는 기존 KTX와 동일하게 현재 SRT 노선에서도 결제금액의 5%가 적립된다.

기존 SRT 구간의 고속열차와 일반열차 간 30% 환승할인이 도입되고 KTX 온라인 특가 상품도 SRT 구간에 도입된다.

통합 앱의 출시 기념 및 고속철도 서비스 개선사항을 발표하기 위해 3일 오전 수서역에서 통합 앱 출시 행사를 진행한다.

김윤덕 국토부 장관은 “이번 통합 앱 출시는 고속철도 통합의 편익을 국민이 가장 먼저 체감하는 출발점”이라며 “하나의 앱에서 KTX와 SRT 승차권을 편리하게 예매하고, 낮아진 운임과 확대된 좌석을 이용할 수 있도록 철저히 준비를 하겠다”고 밝혔다.

김태승 코레일 사장은 “새로운 ‘코레일+’ 앱은 예매 절차를 간소화하고 시인성을 높여 교통약자 등 국민 누구나 고속철도 통합의 혜택을 체감하실 수 있도록 했다”며 “추석 등 9월 통합열차 승차권 예매에 차질이 없도록 안정적인 철도 서비스에 만전을 기하겠다”고 밝혔다.