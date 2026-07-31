[헤럴드경제=김성훈 기자] ‘흑백요리사 시즌1’의 우승자 ‘나폴리 맛피아’ 권성준 셰프가 서울 중구 신당동에 건물을 매입한 이유를 밝혔다.

권 셰프는 7월 30일 유튜브 채널 ‘침착맨’에 올라온 ‘언더커버 건물주로 돌아온 맛피자(with 김풍)’라는 제목의 영상에 출연했다.

영상에서 권 셰프는 자신의 신당동 건물을 방문한 침착맨과 김풍에게 5층 규모 건물의 활용 계획을 소개했다.

권 셰프는 지난 2월 해당 건물을 33억원(세금 포함 35억원)에 매입한 것으로 알려졌다. 채권 최고액이 26억4000만원으로 설정된 점을 감안할 때 약 22억~24억원의 대출을 받아 매입한 것으로 추정된다. 해당 건물은 대지 면적 152㎡, 연면적 303㎡, 5층 규모이며, 2021년 말 신축한 건물이다.

권 셰프는 “1층은 카페로 운영할 예정이고 연말쯤 공사에 들어갈 것 같다”며 “2층과 3층은 레스토랑, 5층은 콘텐츠를 촬영할 수 있는 스튜디오로 사용할 계획”이라고 설명했다. 그러면서 “인테리어 하는데 10억 가까이 들어갈 것 같다”고 했다.

신당동을 선택한 이유에 대해서는 입지와 개발 가능성을 꼽았다. 권 셰프의 건물은 서울 지하철 3·6호선 약수역과 5·6호선 청구역 사이에 자리해 입지가 좋다는 평가를 받는다.

권 셰프는 “원래는 용산에서 하고 싶었는데 너무 비싸고 건물도 오래된 곳이 많았다”며 “신축 건물을 찾다 보니 중구가 괜찮겠더라. 위치도 좋고 이 일대도 재개발 예정이라 나쁘지 않겠다고 생각했다”고 말했다.

그는 파인다이닝 레스토랑 특성상 상권보다 고객 접근성이 더 중요하다고 설명했다. 그는 “서울에서 구매력이 높은 사람들이 많이 사는 한남동, 강남, 압구정과 가깝다. 오기도 편하다”며 “나는 파인다이닝을 하는 사람이기 때문에 구매력이 높은 고객들과 가까운 곳을 선택할 수밖에 없다”고 말했다. 그러면서 “싼 음식을 많이 파는 것이 목적이 아니다. 그래서 유동인구보다는 지리적인 위치를 고려했다”고 강조했다.

권 셰프는 지난달 유튜브채널 ‘덱스101’에서 해당 건물 매입에 대해 “내가 돈이 많아서 산 건 아니고 무리했다. 진짜 한푼 두푼 아껴서 산 거다”고 했다. 그는 “사람들이 내가 어떻게 건물을 샀는지에 대해 굉장히 많이 의문을 갖는다”라며 “건물을 사는데 가장 큰 공헌을 한 게 ‘밤 티라미수’였다”며 “그게 사실상 가장 컸다”고 설명했다.

권성준 셰프는 2024년 넷플릭스 ‘흑백요리사 시즌1’ 당시 메뉴로 선보였던 ‘밤 티라미수’를 한 편의점과 협엽해 ‘밤 티라미수 컵’으로 선보였다. ‘밤 티라미수 컵’은 단일 상품으로만 수백만개의 판매고를 올리며 큰 인기를 끌었다.