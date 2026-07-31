영업이익 2221억, 전년 동기 대비 1.1%↑ 대형 DBO 사업 ‘1조’ 수주, AX 사업 ‘강화’ 스마트엔지니어링 5024억…피지컬 AI ‘확대’

[헤럴드경제=고재우·김광우 기자] LG CNS 올해 상반기 매출이 ‘3조원’에 육박했다. 인공지능(AI), 클라우드를 중심으로 전 사업 분야에서 고른 성장세를 보였다.

31일 공시에 따르면 LG CNS는 2026년 상반기 매출 2조8358억원, 영업이익 2221억원을 달성했다. 지난해 같은 기간보다 매출은 6.1%, 영업이익은 1.1% 증가했다.

특히 AI·클라우드 사업의 상반기 매출은 지난해 같은 기간에 비해 5.1% 증가한 1조6714억원으로, 전체 매출의 약 59%를 차지했다.

클라우드 분야에서는 데이터센터 대외 사업 성과가 두드러졌다. AI데이터센터 경쟁이 DBO(Design, Build, Operation) 역량 중심으로 재편되는 가운데, 삼송·죽전 등 하이퍼스케일급 AI데이터센터 프로젝트에서 지속적인 매출을 거뒀다는 게 LG CNS 측의 설명이다.

상반기에는 약 1조원 이상의 대형 DBO 사업을 수주했으며, DBO 신사업 모델인 모듈형 AI데이터센터도 선보였다. 최근에는 AI 인프라(GPU, NPU 등)를 구독할 수 있는 플랫폼 ‘XPUWorks’를 출시하기도 했다.

AI 분야에서 LG CNS는 두산, 중기중앙회, 컬리, LX판토스 등 대외 고객과 제조·물류 AX 사업을 강화하는 동시에 제약·바이오, 공항·항공, 방산·조선 등 산업 영역으로 포트폴리오를 확장했다.

금융, 공공 산업에서는 에이전틱 AI 플랫폼 ‘에이전틱웍스’ 기반의 고객 비즈니스 혁신 사례를 만들고 있다. 또 오픈AI, 팔란티어, 앤트로픽 등 글로벌 AI 빅테크와 협력관계를 구축하고 신규 고객을 확보하고 있다.

스마트엔지니어링 사업 상반기 매출은 지난해 같은 기간과 비교해 6.2% 증가한 5024억원을 기록했다. 스마트팩토리 사업은 계열사 기반의 매출에 더해 방산, 조선, 반도체, 제약 분야에서 수주한 대외 프로젝트가 매출로 전환되고 있다.

아울러 LG CNS는 AI 스마트팩토리 솔루션 ‘팩토바’를 중심으로 국내외 기업의 제조 공장을 지능화하고 있다. 스마트물류 사업은 뷰티, 푸드, 패션 등 대외 고객을 대상으로 한 물류 자동화 센터 구축 프로젝트가 순항하며 매출이 증가했다는 게 LG CNS 측의 설명이다.

디지털 비즈니스 서비스 사업 상반기 매출은 지난해 같은 기간보다 8.8% 증가한 6621억원을 기록했다. 은행, 손해보험, 생명보험 등 금융사업 전반 영역에서 고루 성장세를 보였다. 글로벌 금융 고객과의 협업도 지속 확대되면서 매출이 증가했다.

LG CNS는 피지컬 AI 분야에서 로봇 학습·운영 플랫폼 ‘피지컬웍스’와 산업특화 RFM(로봇 파운데이션 모델) 기반의 휴머노이드 로봇 학습 및 현장 적용 검증도 강화할 계획이다.

이를 위한 ‘원 LG(One LG)’ 차원의 협업도 강화한다. 최근에는 LG전자와 약 1900억원 규모의 피지컬 AI 인프라 계약을 체결했다. LG전자의 휴머노이드 로봇 학습 PoC 뿐만 아니라 피지컬웍스 플랫폼, GPU 기반 필수 AI 인프라까지 공급하는 역할을 맡는다.

또 스킬드 AI, 컨피그, 덱스메이트, 제네시스 AI 등 로봇 기업들과 손잡고 RX(Robotics Transformation) 생태계 구축을 확대한다. 엔비디아, 구글 딥마인드, AWS 등과도 RX 협력을 논의하며 글로벌 생태계를 강화한다.

글로벌 사업도 확대한다. 국내 기업 최초로 수주한 해외(인도네시아) AI데이터센터는 하반기 중 완공될된다. 하반기에는 미국 시카고에서 열리는 세계 최대 공작기계 전시회 ‘IMTS 2026’에 참가한다. 아시아 태평양 및 일본(APJ) 지역을 중심으로 한 금융DX 사업도 확장할 계획이다.