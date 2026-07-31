[헤럴드경제(경산)=김병진 기자]경북 경산시는 공공 배달앱 ‘먹깨비’ 이용 활성화와 시민들의 외식비 부담 완화를 위해 다음달 1일부터 신규 할인 프로모션인 ‘경삼쿠폰’을 운영한다고 31일 밝혔다.

따라서 ‘경삼쿠폰(경산은 매일 삼천 원 쿠폰)’은 매일 오전 11시부터 선착순 150명에게 3000원 할인쿠폰을 지급하며 1만 5000원 이상 주문 시 1일 1회 사용할 수 있다.

아울러 공짜 배달 참여 가맹점을 대상으로 추진 중인 ‘먹깨비 배달비 케어 프로젝트’도 지속 운영한다.

해당 사업은 공짜 배달 참여 가맹점에 주문 1건당 2000원의 배달료를 지원해 소상공인의 배달비 부담을 완화하고 소비자에게는 무료 배달 혜택을 제공한다.

또 9월 한 달간 ‘풍요로운 천고마비 이벤트’도 운영한다. 해당 기간에는 기존 ‘경삼쿠폰’의 최소 주문 금액을 1만 2000원으로 완화하고 매일 선착순 200명에게 할인쿠폰을 제공한다.

조현일 경산시장은 “먹깨비의 ‘경삼쿠폰’이 시민들의 알뜰한 소비를 돕고 더 많은 배달앱 이용자가 먹깨비를 찾는 계기가 돼 지역 소상공인에게 실질적인 도움이 될 것으로 기대한다“고 말했다.