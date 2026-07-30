[헤럴드경제=이명수 기자] 그룹 방탄소년단(BTS)의 히트곡 ‘아이돌’(IDOL) 뮤직비디오가 유튜브 조회 수 14억건을 돌파했다고 소속사 빅히트뮤직이 30일 밝혔다.

연합뉴스에 따르면, 이 뮤직비디오는 전날 오후 9시 20분께 14억뷰를 넘겼다. 이는 ‘다이너마이트’(Dynamite), ‘작은 것들을 위한 시’, ‘DNA’, ‘마이크 드롭’(MIC DROP) 리믹스에 이어 방탄소년단 통산 다섯 번째 기록이다.

‘아이돌’은 2018년 8월 발매된 방탄소년단의 리패키지 앨범 ‘러브 유어셀프 결 앤서’(LOVE YOURSELF 結 Answer) 타이틀곡이다.

사우스 아프리칸 비트와 국악 장단·추임새가 어우러져 발매 당시 ‘조선 EDM(일렉트로닉 댄스 뮤직)’이라는 평가도 얻었다. ‘얼쑤 좋다, 지화자 좋다, 덩기더 쿵더러러’ 같은 추임새와 아프리칸 리듬의 이질적인 요소가 결합해 한국적이면서도 글로벌한 노래로 큰 사랑을 받았다.

이 곡은 방탄소년단이 4월부터 진행 중인 K팝 최대 규모의 새 월드투어 ‘아리랑’(ARIRANG) 세트리스트에도 포함됐다.

‘아이돌’ 뮤직비디오는 열대 사바나 초원, 북청 사자놀이, 유로-아시아 건축과 한국 전통 양식을 차용한 세트로 화려한 영상미를 자랑한다. 안무에는 아프리칸 댄스 구아라구아라와 한국 무용이 섞였다.

이 뮤직비디오는 2018년 11월 미국 음악, 영화, TV 분야 시상식 ‘2018 E! 피플스 초이스 어워즈’에서 ‘올해의 뮤직비디오’를 수상했다.