정비사업 활성화·용산 공급규모 등 논의 전망 서울시, 공급지연 담은 ‘10년 백서’ 보고서 준비

[헤럴드경제=서정은·문혜현 기자] 김용범 청와대 정책실장과 오세훈 서울시장이 내주 만난다. 정부와 서울시가 주택공급 해법을 놓고 평행선을 달리는 가운데 접점을 찾을지 관심이 쏠린다. 서울시는 회동에 앞서 박원순 전 서울시장 재임 당시 정비사업 중단 상황을 정리한 이른바 ‘10년 백서’를 포함한 보고서를 준비 중이다.

29일 정부 및 서울시에 따르면 김 실장과 오 시장은 8월 첫째주 회동키로 최종 조율했다. 양측은 “만나는 일정만 정해졌다”며 “어떤 논의가 오갈지는 미정”이라고 말했다.

오 시장은 지난 24일엔 김윤덕 국토교통부 장관을 만나 서울 용산국제업무지구 등 주요 지역에 주택을 추가 공급하는 방안을 논의했다. 양측 모두 공급 확대라는 큰 방향에는 공감했지만, 용산국제업무지구 공급 가구 수 등을 놓고서는 입장차를 확인했던 것으로 알려졌다. 국토부는 용산국제업무지구에 1만가구 공급 의지를 밝힌 반면, 서울시는 최대 8000가구까지 수용 가능하다는 입장이다.

김 장관과의 만남 이후, 약 2주만에 성사되는 자리인만큼 해당 쟁점을 포함해 ▷이주비 대출 규제 등 정비사업 규제 완화 ▷준공업지역 활용 ▷ 역세권 활용 등이 폭넓게 논의될지가 관건이다. 서울시는 그동안 정부에 이주비 대출 완화, 조합원 지위양도 제한 해제 등 민간 정비사업 활성화, 민간임대주택 공급 회복, 1주택자 및 장기보유자 등을 위한 세제 개편 등도 요구해왔다. 하지만 현재로서는 정부가 이같은 제안을 전향적으로 받아들이지 않을 것으로 서울시는 보고 있다.

서울시 관계자는 “정부가 공공주도 공급에 대한 의지가 강하고 잔금대출만 가계대출 총량 규제 대상에서 제외키로 가닥을 잡는 등 (우리와) 입장차가 크다”며 “부동산 대토론회에서도 드러났듯, 정비사업을 통한 공급 효과를 놓고도 차이가 있다”고 말했다.

이 대통령은 지난 23일 ‘부동산정책 국민 대토론회’에서 정비사업을 통한 신규 주택 공급 효과에 대해 “통상적으로 재건축의 경우에는 가구수가 늘어나는 경우도 있긴 하지만 그 역시도 크게 많이 늘어나는 것 같지 않다”고 말했다.

재개발에 대해서도 “주거 환경은 개선되고 품질 높은 주택이 공급되긴 하지만 기존에 있는 주민 상당수가 떠나야 해서 과밀한 지역의 경우는 총 가구수는 오히려 줄어드는 측면도 있어 보인다”고 짚었다.

서울시는 정부가 부동산 종합대책을 준비 중인만큼 이에 앞서 정비사업 활성화의 필요성 등을 담은 2차 보고서를 청와대에 전달할 예정이다.

이 대통령이 국무회의에서 오 시장에게 “서울시 공급 물량이 많이 부족하다고 지적한다”며 “왜 그렇게 공급이 안 되는지에 대한 구체적인 원인과 현황 보고도 보고서에 추가해서 제출해달라”고 요청한데 따른 조치다.

특히 서울시는 해당 보고서에 공급지연 원인으로 박원순 전 서울시장 재임 당시 약 390곳에 달하는 정비구역을 대거 해제한 내용을 담을 전망이다. 일종의 ‘정비사업 10년 백서’를 통해 서울시의 공급확대 논리를 설명하고, 정부의 전향적인 입장 전환을 재차 촉구하겠다는 방침이다.

서울시는 해당 보고서를 청와대에 직접 제출할지, 김 실장과의 만남에서 전달할지 등도 고민 중이다. 서울시 관계자는 “과거 (박원순 시장 시절) 정비사업이 대거 재검토되면서 그 영향이 시차를 두고 현재 공급난으로 온 것”이라며 “구체적인 근거를 제시해 정부와 추가적으로 정책 방향을 논의해볼 생각”이라고 말했다.