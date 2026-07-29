[헤럴드경제=김상수 기자] 29일 코스피가 강세로 출발했지만, 장중 하락 전환해 낙폭을 빠르게 키우면서 장중 서킷브레이커가 발동됐다.

전날에 이어 이틀 연속 서킷브레이커가 발동된 것으로, 사상 최초의 일이다. 앞서 코스닥에서도 이틀 연속 서킷브레이커가 발동됐다.

한국거래소에 따르면, 이날 오전 11시39분 기준 코스피는 전날보다 367.95포인트(6.11%) 내린 5655.71이다. 장중 6000선이 붕괴됐으며 낙폭이 커지고 있다.

지수는 전장 대비 65.45포인트(1.09%) 오른 6089.11로 출발해 장 초반 한때 6228.52(3.40%)까지 회복했다. 다만 이후 상승폭을 반납하더니 하락전환했다.

오전 10시55분7초에는 유가증권시장에서 매도 사이드카가 발동됐다. 이어 오전 10시56분7초에는 코스닥시장에서도 매도 사이드카가 발동됐다. 전날 코스피와 코스닥 시장에서 모두 매도 사이드카가 발동된 데 이어 이날도 이틀째 매도 사이드카가 발동된 것이다.

개인 투자자는 전날까지 3거래일 연속 ‘사자’ 행진했지만, 이날은 순매도로 돌아섰다. 현재 개인은 유가증권시장에서 1조7677억원 매도 우위를 보이고 있다. 외국인 역시 1407억원 매도 우위다. 기관은 1조8535억원 순매수 중이다.

전날 국내 증시에서 삼성전자와 SK하이닉스가 13∼14%대로 급락하자, 반도체 업종의 약세는 간밤 뉴욕증시에서도 이어졌다. 이에 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 전장보다 0.22% 내린 채 마감했다.

마이크론(-8.85%)을 비롯해 AMD(-8.15%), 인텔(-5.86%), 퀄컴(-4.21%), 웨스턴디지털(-6.91%) 등 반도체 관련 종목들이 급락했다.

필라델피아 반도체지수는 이날 4.49% 급락하며 4거래일 연속 하락세를 이어갔으며, SK하이닉스 ADR도 8.98% 하락했다. 3거래일 연속 급락세를 이어간 SK하이닉스 ADR은 공모가(149달러) 대비 약 13% 하락한 상태다.