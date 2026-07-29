42개월 1600여회 비행시험 무사고 신기원 여덟번째 4.5세대 초음속전투기 개발 국가

[헤럴드경제=전현건 기자] 2015년 12월 첫 발을 뗀지 10여년만에 한국형전투기 KF-21 보라매가 마침내 체계개발을 종결하면서 대한민국 영공 수호의 핵심전력으로서 신기원을 열었다.

방위사업청은 29일 경남 사천 한국항공우주산업(KAI) 본사에서 ‘KF-21/IF-X 체계개발 종결 기념식’을 개최한다. 대한민국 첫 국산 초음속전투기가 실전배치 가능한 완성품으로 공식 마침표를 찍는 순간이다.

기념식에는 국방부와 외교부, 과학기술정보통신부 등 정부 부처와 국방과학연구소(ADD), KAI 등 개발 참여 기관·기업, 그리고 공동개발 협력국 인도네시아 국방부 관계자들이 한자리에 모인다.

KF-21은 2015년 12월 사업 착수 이후 2021년 4월 시제 1호기 출고, 지난 2월 최종 비행시험을 완료했다. 이어 지난 5월 체계개발의 최종 관문인 ‘전투용 적합’ 판정까지 받으며 숱한 도전과제를 극복해왔다.

총 6대의 시제기를 투입해 42개월 동안 1600여회에 달하는 고난도 개발비행시험을 단 한 건의 사고도 없이 완수한 것은 전 세계적으로도 유례를 찾기 힘든 대기록이다.

공대공 무장 발사시험과 국내 최초 공중급유시험 등 성능검증을 마친 KF-21은 5월 국방규격 제정과 전투용 적합 판정을 받아 양산 기반을 마련하고 기술적 완성도를 입증했다.

특히 이번 사업이 방산업계에서 각별한 의미로 받아들여지는 이유는 인도네시아와의 공동개발 방식이라는 점이다.

인도네시아는 KF-21 체계개발비 일부를 분담하며 개발 초기 단계부터 참여해온 유일한 협력국으로, 완성된 기체에는 한국의 KF-21과 인도네시아의 ‘IF-X’라는 두 나라 기체명이 나란히 붙는다.

개발 착수부터 시제기 설계·제작, 비행시험까지 전 과정을 협력국과 함께하며 기체 명칭까지 공유한 초음속전투기 국제공동개발 사업은 KF-21·IF-X가 사실상 유일무이한 사례로 꼽힌다.

미국·중국·러시아·일본·프랑스·스웨덴·유럽 컨소시엄(영국·독일·이탈리아·스페인)에 이어 4.5세대급 초음속전투기 독자 개발에 성공한 여덟 번째 국가라는 타이틀에, 개발도상국과 손잡고 완주해낸 협력 모델이라는 의미까지 더해진 것이다.

방사청은 KF-21 체계개발을 성공적으로 마무리하며 올해 하반기 양산 1호기를 공군에 첫 인도할 예정이다.

이용철 방사청장은 “KF-21의 성공은 사업관계자와 개발에 참여한 기술진의 피와 땀, 우리 기술력을 믿고 응원해 준 온 국민의 성원이 있었기에 가능했던 위대한 쾌거”라며 “앞으로 KF-21의 우수성을 알리고 기술자립을 통한 자주국방으로 대한민국의 저력을 다시 한번 증명하겠다”고 강조했다.