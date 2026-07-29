가슴 열던 재수술 대신 ‘시술’로 바실리카-유니콘 이은 ‘라마콘’ 기법

[헤럴드경제=김광우 기자] 가톨릭대학교 서울성모병원은 지난 22일 심뇌혈관병원 장기육 교수(순환기내과)팀이 국내 최초로 라마콘(LLAMACORN) 시술을 마쳤다고 29일 밝혔다.

이번 시술은 경피적 대동맥판 치환술(TAVI)의 새로운 고난이도 접근법으로, 89세 여성 환자를 대상으로 진행됐다. 경피적 대동맥판 치환술은 딱딱하게 굳어진 대동맥 판막이 혈액 순환을 방해해 호흡곤란, 흉통, 실신 등을 유발하는 대동맥판막 협착증을 개흉 수술 없이 카테터로 치료하는 술기다.

다만 이렇게 삽입된 인공 판막도 시간이 지나면 조직이 퇴행하거나 손상될 수 있다. 이 경우 기존 판막 안에 새 판막을 다시 삽입하는 재시술을 밸브-인-밸브(Valve-in-Valve) 시술이라 부른다.

문제는 기존 판막 안에 또 다른 판막을 겹쳐 넣는 과정에서, 아직 제거되지 않은 기존 판막의 판막엽이 새 판막에 눌려 위쪽으로 밀려 올라가면서 관상동맥 입구를 가로막을 위험이 있다는 점이다. 관상동맥이 막히면 심근경색으로 이어질 수 있어, 밸브인밸브 시술 전에는 이 위험을 낮추는 판막엽 처치 기법이 필수적으로 검토된다.

가장 먼저 실시된 바실리카(BASILICA) 기법은 관상동맥을 막을 것으로 예상되는 판막엽을 와이어로 완전히 절개해 두 갈래로 벌려 열어두는 방식이다. 이어 2022년 유니콘(UNICORN) 기법이 개발됐다. 그 다음 개발된 방식이 이번에 시행된 라마콘이다.

라마콘은 기존 인공판막의 판막엽이 관상동맥 입구를 막을 가능성이 큰 환자에게 적용할 수 있는 고난도 재시술 기법이다. 기존 판막의 종류에 따른 제약을 줄이면서 새로운 판막의 선택 폭을 넓히고, 관상동맥으로 향하는 혈류 통로도 충분히 확보할 수 있다는 점에서 판막 재시술의 새로운 대안으로 평가된다.

2024년 호주 프린세스 알렉산드라병원 연구팀이 국제학술지에 세계 첫 시행 사례를 발표한 해당 술기는 난이도가 더 높은 대신, 판막 선택의 제한이 있었던 기존 유니콘 술기와 달리 다양한 판막에 적용할 수 있어 환자에게 가장 적합한 판막을 선택할 수 있다.

또 기존 판막엽에 단순히 구멍을 뚫는 방식이 아니라, 판막엽 자체를 제거하여 관상동맥을 막는 것을 원천적으로 방지함으로써 더 넓은 혈류 통로를 확보하고 협착을 최소화할 수 있다는 장점이 있다.

심뇌혈관병원이 실시했던 국내 첫 바실리카 술기와 라마콘 술기의 잇따른 성공은 병원의 역량을 단적으로 보여주는 사례라는 평가다. 특히 난이도가 높은 재시술이 필요한 환자들에게 다양한 접근경로와 시술방식을 고려할 수 있는 선택지가 존재한다는 것은 안정적인 예후 개선에도 도움이 되는 요소로 평가된다.

이번에 시술받은 환자는 이전에 작은 사이즈의 풍선확장 판막 삽입으로 비교적 이른 시간 내 판막퇴행이 발생한 점을 고려해. 혈역학적으로 좀 더 나은 결과를 얻을 수 있는 자가확장 판막 삽입이 고려됐다. 그러나 신체 구조상 좌관상동맥의 높이가 비교적 낮아, 새로운 판막을 삽입할 경우 기존에 삽입되었던 판막이 옆으로 젖혀져 좌관상동맥의 입구를 완전히 막을 가능성이 아주 높았다.

이에 따라 장 교수팀은 유니콘 방식 대신, 자가확장 판막을 활용해 판막엽을 완전히 절개하는 라마콘 시행이 최선이라고 판단했다.

이번 시술을 주도한 장기육 교수는 “타비판막이 손상돼 다시 판막을 삽입해야 하는 재시술 환자들의 상당수에서는 관상동맥 폐색이라는 치명적인 위험을 안고 있어, 그동안 중재적 치료 대안이 제한적이었다”며 “라마콘은 이러한 위험을 원천적으로 낮출 수 있어, 이런 환자들에게 새로운 대안을 제시하게 되어 기쁘다”고 밝혔다.