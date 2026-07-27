“5000만 국민 이해관계 있어…여러분 모두가 전문가”

[헤럴드경제=배문숙 기자]한성숙 국무총리는 27일 “부동산 문제는 반드시 해결해야 하고, 부동산에 대한 국민 여러분 개개인의 다양한 고민을 경청하면서 합의점을 찾아내야 하는 어려운 숙제”라고 강조했다.

한 총리는 이날 오후 서울 중구 대한상공회의소에서 주재한 부동산 정책 국민 대토론회에서 “부동산 문제는 대통령께서도 계속 말씀하셨지만 5천만 국민 여러분 모두가 직접 이해관계를 갖고 있고, 여러분들 모두가 전문가시다”며 “정말 중차대한 현안”이라며 이같이 말했다.

이어 “청년이나 신혼부부, 무주택자, 다가구자, 임대사업자, 전월세 세입자 등 개개인이 처한 상황이 다름에 따라 고민도 다르고, 찬성안과 반대안도 모두 다르다”며 “어떤 분야보다 복잡한 이해관계가 충돌하면서, 합의점을 찾기 어려운 것도 현실”이라고 짚었다.

또 “가계 순자산에서 부동산 비중이 71.9%에 달한다. 국민 여러분의 높은 관심이 너무 당연하다”며 “거주 공간을 마련하는 데 어려움을 겪는 분들도 여전히 많이 계셔서 국무총리로서 부동산에 대한 여러분들의 어려움과 마음, 이것들을 어떻게 해결할 것인지에 대한 큰 책임감과 무거움을 느낀다”고도 강조했다.

한 총리는 지난주 대통령 주재 토론회를 언급하며 “한정된 시간으로 미처 말씀 못 한 분들이 계시고, 많은 의견이 있어 오늘 이 자리를 한 번 더 마련했다”며 “한 분의 의견이라도 더 듣는 것이 필요하다는 생각이 들었고, 대통령께서도 관련 기회를 가지라고 말씀을 주셔서 자리가 마련됐다”고 취지를 설명했다.