7호선 상동역 초역세권…총 1859가구 규모 조성 브랜드·교통·생활인프라·교육환경 갖춘 상동 생활권 신축 단지

최근 분양시장에서 브랜드와 교통, 생활 인프라, 교육환경 등을 두루 갖춘 단지에 대한 관심이 높아지고 있다. 기존 도심에서는 신규 아파트 공급이 제한적인 만큼 신축 아파트의 희소성이 부각되는 분위기다.

이런 가운데 오는 8월 경기 부천시 원미구 상동에서 공급되는 ‘상동역 롯데캐슬 시그니처’가 상동 생활권 내 브랜드 대단지로 공급될 예정이다.

단지는 부천시 원미구 상동 옛 홈플러스 상동점 부지에 들어선다. 지하 8층~지상 49층, 7개 동, 전용면적 84~192㎡, 총 1859가구 규모다. 전용면적 84㎡가 1370가구로 전체의 약 74%를 차지하며, 중대형과 펜트하우스 등 다양한 주택형으로 구성된다.

단지에는 롯데건설의 주거 브랜드 롯데캐슬이 적용된다. 상동·중동 생활권에서는 오랜만에 공급되는 브랜드 대단지라는 점도 특징이다.

교통 여건도 갖췄다. 단지는 지하철 7호선 상동역 바로 앞에 위치한 초역세권 입지로 서울 주요 업무지구 접근이 가능하다. 차량 이용 시에는 중동IC를 통해 수도권제1순환고속도로와 경인고속도로를 이용할 수 있다.

향후 광역교통망 확충도 예정돼 있다. 인근 부천종합운동장역에는 GTX-B 노선(예정)과 GTX-D 노선(계획)이 추진되고 있어 향후 교통여건 개선이 기대된다.

생활 인프라도 풍부하다. 현대백화점과 롯데백화점, 이마트, 뉴코아아울렛 등 쇼핑시설을 비롯해 순천향대학교 부천병원, 부천시청, 상동호수공원, 부천중앙공원 등을 이용할 수 있다. 단지 내에는 대형마트 입점도 계획돼 있다.

커뮤니티 시설도 대단지 규모에 맞춰 조성된다. 수영장과 피트니스센터, 프라이빗 다이닝룸, 140석 이상의 독서실 등이 계획돼 있으며, 독서실은 교육기업 아토스터디가 운영하는 그린램프 라이브러리 시스템이 적용될 예정이다.

교육환경도 갖췄다. 단지 인근에는 상원초와 상일초를 비롯해 상일중, 상동중, 상일고, 상원고 등이 위치하며, 상동역 학원가도 도보권에 있다.

상품성도 눈길을 끈다. 전 가구를 남향 위주로 배치했으며 일부 타입에는 3면 발코니 특화 설계를 적용해 공간 활용성과 개방감을 높였다.

한국부동산원 청약홈에 따르면 부천 원미구 상동·중동 일대는 2018년 이후 신규 아파트 공급이 없었다. 상동역 롯데캐슬 시그니처는 약 8년 만에 공급되는 브랜드 대단지인 만큼 기존 생활권에서 신축 아파트를 기다려온 실수요자들의 관심이 이어질 것으로 예상된다.

분양 관계자는 “상동역 롯데캐슬 시그니처는 상동역 초역세권 입지와 브랜드, 대단지 규모, 커뮤니티 시설, 교육환경 등을 두루 갖춘 단지”라며 “상동·중동 생활권에서 오랜만에 공급되는 브랜드 대단지인 만큼 실수요자들의 관심이 이어질 것으로 기대한다”고 말했다.