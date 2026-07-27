엔비디아·MS·앤트로픽 등과 초대형 협력 SKT, 엔비디아 차세대 GPU 공급받기로 SK하이닉스, 엔비디아·MS에 AI 메모리 장기 공급 최태원 회장, 오픈AI와 장기 협력 방안 논의 “투자 규모, 실제 수요 기반한 현실적인 계획”

[헤럴드경제=고은결 기자] SK그룹이 엔비디아 등 글로벌 빅테크 기업들과 향후 5년간 총 7500억달러(약 1085조원)에 달하는 첨단메모리 반도체 공급 협력에 나선다. 인공지능(AI) 메모리와 AI 팩토리, 데이터센터를 아우르는 초대형 협력이다.

SK는 지난 24일(현지시간) 미국 샌프란시스코 페어몬트호텔에서 열린 ‘K-AI 서밋’에서 엔비디아, 마이크로소프트, 앤트로픽과 AI 인프라 분야 협력에 합의했다. 아마존웹서비스(AWS)와는 별도 회동을 갖고 울산 AI 데이터센터 공동 구축 파트너십을 기반으로 국내 AI 인프라 협력 확대를 논의했다.

우선 SK그룹은 엔비디아와 총 5000억달러 이상 규모의 AI 인프라 구축을 위한 포괄적 협력에 나서기로 했다. AI 팩토리 구축부터 AI 메모리 공급까지 아우르는 내용으로, 양사는 이런 내용의 의향서(LOI)를 체결했다. SK텔레콤은 국내 최대 2GW(기가와트) 규모 AI 팩토리 구축을 위해 엔비디아의 차세대 그래픽처리장치(GPU)를 공급받기로 했다.

이는 지난 6월 양사가 협의한 GW급 AI 팩토리 구축 계획을 구체화한 것이다. SK텔레콤은 엔비디아의 풀스택 AI 팩토리 아키텍처인 DSX 플랫폼을 기반으로, SK하이닉스의 HBM4가 탑재된 차세대 AI 컴퓨팅 시스템 ‘베라 루빈’을 도입해 내년부터 단계적으로 AI 팩토리를 구축한다는 방침이다.

SK하이닉스는 엔비디아에 AI 메모리를 장기 공급한다. 양사는 대규모 언어모델(LLM) 학습부터 에이전틱 AI, 피지컬 AI로 확장되는 인프라 수요에 맞춰 HBM 등 차세대 AI 메모리를 함께 개발하고 최적화할 계획이다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 “한국은 세계적 수준의 네트워크와 데이터센터, 반도체 기술 리더십, 방대한 산업 기반 등 글로벌 AI 강국으로 도약하기 위한 요건을 모두 갖추고 있다“며 SK텔레콤, SK하이닉스와의 협력 구상을 강조했다. 아울러 SK하이닉스는 마이크로소프트와도 메모리 장기 공급 협력에 합의했다. 양사는 AI 워크로드에 최적화한 서버용 메모리를 마이크로소프트의 데이터센터에 중장기 공급하는 방안에 뜻을 모았다.

SK텔레콤과 앤트로픽은 한국 내 GW급 AI 데이터센터 구축 협력을 위한 포괄적 양해각서(MOU)를 체결했다. 앤트로픽은 SK텔레콤이 국내에서 추진 중인 AI 데이터센터 구축 프로젝트에 참여할 예정이며 구체적인 협력 방안을 논의해 나갈 계획이다. 또한 AWS와는 울산 AI 데이터센터 공동 구축 과정에서 쌓은 협력 관계를 통해 AI 인프라 협력 확대 방안을 논의했다. 양사는 SK텔레콤의 국내 AI 데이터센터 구축·운영 역량과 AWS의 글로벌 클라우드·AI 기술 및 고객 기반을 결합해 장기적으로 GW급 AI 컴퓨팅 용량을 확보한다는 구상이다.

최태원 SK그룹 회장은 샘 올트먼 오픈AI CEO와도 만나 AI 인프라 분야에서의 장기적인 협력 방향에 대해 견해를 주고받았다. SK와 오픈AI는 지난해 10월 메모리 공급 및 서남권 AI 데이터센터 설립·운영 등에 관한 파트너십을 체결하고 전략적 협력을 강화해왔다.

최 회장은 이날 “SK는 SK텔레콤의 AI인프라 역량과 SK하이닉스의 AI메모리를 바탕으로 엔비디아와 함께 세계 최고 수준의 AI 팩토리를 구축하겠다”며 “대한민국이 AI혁신을 만들어가는 글로벌 허브로 도약하는 데 기여할 것”이라고 밝혔다.

또한 정부가 추진 중인 ‘3대 메가 프로젝트’와 관련해선 “투자 규모가 워낙 커 생소하게 느껴질 수 있지만, 글로벌 AI 시장의 실제 수요에 기반한 현실적인 계획”이라고 말했다. 이어 “3대 메가 프로젝트는 대한민국의 성장을 위한 AI 프로젝트이자 우리 모두의 프로젝트”라며 “가능한 한 단기간에 역량을 결집해 반드시 성공시켜야 한다”고 강조했다.