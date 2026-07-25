K-팝 ‘데몬 헌터스’도 웃었다…영국 차트 휩쓸어 케데헌 OST ‘골든’ 47위…57주 연속 진입

[헤럴드경제=노아름 기자] 그룹 방탄소년단(BTS)의 5집 수록곡 ‘노멀’(NORAML)이 영국 오피셜 싱글 차트 ‘톱 100’에 재진입했다.

24일(현지시간) 연합뉴스 및 오피셜 차트에 따르면 ‘노멀’은 싱글 차트 ‘톱 100’에 36위로 다시 이름을 올렸다. 이 곡은 지난 3월 발매 당시 74위를 기록한 바 있다.

‘노멀’은 스포트라이트 이면에 존재하는 공허함과 두려움을 담담하게 노래한 얼터너티브 팝 장르다. 세계적인 프로듀서 라이언 테더가 참여했고, 말하듯 전개되는 부드러운 싱잉랩이 특징이다.

‘노멀’은 지난 17일 뮤직비디오와 한국어 버전 공개에 힘입어 차트 재진입에 성공했다.

이 곡이 수록된 방탄소년단의 5집 ‘아리랑’(ARIRANG)은 앨범 차트 ‘톱 100’에서 41위를 차지하며 18주 연속 차트인했다.

한편, 넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 오리지널사운드트랙(OST) ‘골든’(GOLDEN)은 싱글 차트 ‘톱 100’에서 전주보다 두 계단 상승한 47위로 57주 연속 진입했다.