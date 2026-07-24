[헤럴드경제= 박영훈 기자] “한 번 겪고 나면 저 의자만 쳐다봐도 무섭다”” (사고 경험자)

“아는 사람은 손끝에 철심을 박는 수술까지 받았다” (누리꾼)

엑스레이(X-ray) 사진 한장이 화제가 되고 있다. 외상 및 절단 환자의 접합수술을 담당하는 이호형 한양대병원 교수가 올린 손가락이 절단 사진이다.

이 사진은 고깃집에서 겉옷이나 가방을 보관하는 용도로 사용하는 원통형 수납 의자, 이른바 ‘깡통 의자’가 손가락 절단 사고를 일으킨 것이다. 손가락이 낀 채 무심코 앉아버리면 손가락이 절단되는 경우가 빈번히 일어난다. 순간 방심이 큰 사고로 이어질 수 있다.

고깃집에서 누구나 흔히 겪을 수 있는 사고에 “이건 끔찍하다” “너무 무섭다” “방심하면 큰일 난다” 등 공감의 반응이 쏟아지고 있다.

24일 의료계에 따르면 이호형 한양대병원 교수는 자신의 SNS에 “은근히 경각심을 가져야 할 가구”라고 전했다.

이 교수는 “엄밀히 말하면 가구는 아니지만 고깃집이나 곱창집에서 흔히 볼 수 있는 이 의자가 아주 무섭다”고 설명했다. 이어 “내가 실제로 본 손가락 절단 환자만 다섯 명”이라며 “이런 사고는 접합수술에도 오랜 시간이 걸리고 후유증도 크게 남는다”고 경고했다.

이 같은 사고는 의자를 앞으로 당기거나 방향을 바꾸는 과정에서, 또는 뚜껑이 열린 것을 미처 확인하지 못한 채 손을 올리고 앉는 순간 발생하는 사례가 적지 않은 것으로 알려졌다.

이 교수는 “잠깐의 방심으로 이어지는 행동이 큰 사고를 유발할 수 있다”며 각별한 주의를 당부했다.

실제 사고를 겪었다는 경험자는 “의자를 당겨 앉으려다 뚜껑이 들린 줄 모르고 손가락이 낀 채 앉아 크게 다칠 뻔했다”며 “손가락이 낀 상태에서는 통증 때문에 몸을 들 수 없어 오히려 체중으로 손가락을 더 짓누르게 되더라”고 전했다.

또 다른 사고 경험자는 “같은 의자에 손가락이 끼어 손톱 밑으로 피가 났다”, “지인은 같은 사고로 손끝에 철심을 박는 수술까지 받았다”, “접합수술을 받았지만 결국 다친 손가락이 반대쪽보다 짧아졌다. 정말 조심해야 한다” 등 비슷한 경험담이 잇따랐다.