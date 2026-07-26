충남 반도체에 202조 투자, AI 주도권 자신 호남 전공정 투자도 결국 충남 몫 돌아올 것 ‘수력·전력·인력’ 혁신으로 AI 대전환 뒷받침 민심 기록 ‘충남수첩’ 3권, 3톤 무게로 느껴져 2028년 대전·충남 통합시장 선거 약속 유효

박수현 충남지사는 충남이 ‘메가 프로젝트’에 포함돼 200조원이 넘는 투자를 받게 된 것에 대해 “단군 이래 최대의 기회”라며 “인공지능(AI) 대전환 시대에 주도권을 잡기 위해 충남도정은 온힘을 다할 것”이라고 말했다. 대전·충남 행정통합 추진과 관련해서는 “2028년 총선과 함께 통합시장 선거를 치른다는 목표는 여전히 유효하다”며 “충청광역연합장으로서 행정통합이 중지된 공백을 충분히 만회해 나가겠다”고 말했다. 헤럴드경제는 14일 충남 홍성 충남도청 집무실에서 박 지사를 만나 그가 그리는 민선 9기 청사진을 들여다봤다. 다음은 일문일답.

-당선 소감은.

▶영광이지만, 엄청난 무게의 책임감도 느낀다. 선거 캠페인 기간 중 도민의 현장 목소리를 깨알 같은 글씨로 적은 수첩 세 권을 작성했다. ‘충남 수첩’이라고 이름을 붙였다. 수첩 세 권의 무게가 3톤처럼 느껴진다. 국회의원 시절에는 내 오류를 잡을 시간이 있었다. 준비 기간이 있고 상임위원회 심의를 통해서 오류를 바로잡을 수 있지만, 도지사는 서명하는 즉시 도민의 삶에 영향을 미친다. 수첩 세 권에 담긴 약속을 한 순간도 잊지 않을 것이다.

-민선 9기 도정 운영 방향은.

▶소통을 도정의 방식으로, AI를 충남의 미래로, 균형성장을 도정의 중심에 두겠다. 통하는 충남은 단순한 구호가 아니라 도민의 목소리가 정책과 예산, 인사와 행정에 반영되는 도정을 의미한다. ‘대한민국 AI 수도 충남’을 실현하되, 산업 성장의 성과가 청년과 중소기업, 농어촌과 취약계층에게 고르게 돌아가도록 하겠다.

-1호 결재로 ‘충효예(忠孝禮) 복원’과 ‘열린 소통 행정’을 선택한 의미는.

▶첨단기술로 미래를 열되, 공동체를 지탱해 온 충청의 정신을 함께 세우겠다는 뜻이다. 충은 공동체와 나라를 위해 책임을 다하는 마음이다. 효는 어르신과 부모 세대를 존중하는 실천이다. 예는 서로를 배려하고 존중하는 사회의 기본질서다. 충효예를 과거의 구호에 머물게 하지 않고 보훈 예우, 어르신 돌봄, 태극기 달기, 사랑의 일기와 같은 구체적인 정책으로 실천하겠다. ‘통하는 도지사실’은 도지사가 먼저 문을 열고 도민, 공직자, 언론의 의견과 비판을 직접 듣겠다는 약속이다. AI라는 미래와 충효예라는 뿌리가 함께할 때 사람 중심의 충남을 완성할 수 있다.

-메가 프로젝트가 발표됐다. 충남은 반도체·디스플레이 등 미래 첨단산업 핵심 분야에 총 202조원을 배정받았다. 활용계획은.

▶202조원의 투자계획을 발표에 머물게 하지 않고 착공, 고용, 지역소득으로 연결하겠다. 천안·아산의 고대역폭메모리 생산 기반, 차세대 디스플레이, 배터리 마더팩토리, AI 데이터센터를 하나의 첨단산업 생태계로 연결하겠다. 용수, 산업용지, 교통망 등 기반시설을 선제적으로 갖추고 중앙정부·기업과 합동 전담반을 구성해 투자의 속도를 높이겠다. 대기업 투자에 도내 중소·중견기업이 참여할 수 있도록 지역 조달, 공동 연구개발, 인력 양성을 연계해 투자 효과가 충남 안에 축적되도록 하겠다. 충청권 392조원 가운데 충남에 계획된 202조원을 대한민국 AI·반도체 초격차를 이끄는 실질적인 생산 역량으로 전환하겠다.

-메가 프로젝트의 성패를 좌우할 것으로 전력·수력·인력, 이른바 ‘3력(力) 혁신’을 제시했다.

▶충남에 202조원이 투자됐다. 충남은 첨단기술 투자를 통해 앞서갈 수 있는 단군 이래 최고의 기회를 맞았다. 충남이 전국 AI 대전환의 주도권을 잡을 수 있는 절호의 기회다. 그걸 살리기 위해서 전력·수력·인력, 3력 혁신에 충남도정은 온힘을 다 할 것이다. 3력 혁신으로 AI 대전환과 첨단산업 투자를 뒷받침하겠다. 전력은 전국 3~4위 수준으로, 충분하다.

-충남만의 강점이 뭔가.

▶다른 지역의 투자는 말 그대로 땅에 하는 것이다. 부지를 정하는 것은 물론 여러 행정 절차를 거치고 실제 삽을 뜨는 데까지 5년은 걸린다. 충남은 이미 천안·아산을 중심으로 반도체, 디스플레이 등 대한민국 최고의 인프라가 깔려 있다. 맨땅에 투자를 하는 것이 아니다. 증설 투자, 추가 투자 같은 개념이다. 즉시 매출과 수출이 일어나고 일자리가 생긴다. 충남은 AI 시대 첨단 투자의 완벽한 수혜지다. 서남권 호남에 투자되는 곳이 전공정이라면 천안·아산은 후공정이다. 전공정이 아무리 많이 투자를 해도 이 후공정 패키징을 하지 않으면 소용없다. 호남에 투자되는 전공정 투자도 결국은 충남 몫이라고 생각한다.

-균형이 강조된 AI 대전환을 내걸었다.

▶다른 15개 시도의 공약이나 현황을 다 보면 다들 AI 대전환을 이야기하는데 그게 다 산업 혁신에만 집중됐다. 우리나라는 디지털 전환(DX) 시대에 사람이 소외돼, 격차가 벌어져서 애를 먹은 전례가 있다. 인공지능 전환(AX) 시대에도 극복하기 힘든 격차가 생길 수 있다. 균형이 필요한 이유다. 먼저 산업과 사람의 균형이다. 또 대기업과 중소기업의 균형도 필요하다. 대기업은 스스로 AI 대전환을 할 수 있지만 협력업체를 이루는 중소기업들은 하늘만 쳐다보고 있다. 그런 곳을 지방정부가 지원해야 된다. 충남은 첨단 산업만 있지 않다. 수산업, 농업, 임업, 축산업 등 전통 산업도 주를 이룬다. 이들 사업에 대한 AI 지원이 필요하다. 이 세 가지 균형을 ‘충남형 AI 대전환’에서 빠뜨리지 않아야 된다. 충남형 AI 대전환이 성공하면 산업만 강조하는 다른 광역지자체가 부러워하는 모델이 될 것이다. 충남은 대한민국 AI 수도가 될 수 있다.

-충남도청 오는 길에 택시기사로부터 ‘내포신도시에 사람이 안 모인다’는 이야기를 들었다.

▶세종시가 혁신도시를 대신한다는 논리가 있었다. 그래서 대전과 충남은 혁신도시 지정을 못 받았다. 그러나 ‘행정도시 위헌 판결’과 이명박 전 대통령 때를 거치면서 인구 50만의 자족도시라는 세종시의 계획은 허물어졌다. 세종시의 혜택을 받지 못하고 있으니 내포신도시를 혁신도시로 지정해 달라고 요구했다. 뒤늦게(2020년) 지정이 됐다. 하지만 공공기관 중 이전한 곳이 없다. 내년부터 2차 공공기관 이전이 시작된다. 뒤늦게 혁신도시로 지정됐기 때문에 그 보상으로 속도는 더 빠르게, 더 많은 공공기관을 내려보내달라고 요구할 계획이다.

-내포신도시와 충남 전체의 연구개발 방안은.

▶내포를 충남 연구개발의 핵심 거점으로 육성하되, 모든 기능을 내포에만 집중시키지 않고 권역별 특화 연구개발망을 구축하겠다. 충남대 내포캠퍼스는 이달 9일 중앙투자심사를 통과했으며, 총사업비 469억원, 정원 252명 규모로 2031년 개교를 목표로 추진 중이다. 동물방역·바이오헬스·디지털농업모빌리티 학과와 관련 연구센터를 중심으로 내포를 그린바이오와 미래 모빌리티의 산학연 거점으로 육성하겠다.

-GRDP(지역내총생산) 역외유출 문제를 지적했다. 구체적인 해결 방안은.

▶충남에서 벌고, 쓰고, 다시 투자하는 경제로 바꾸겠다. 대규모 기업 투자 유치 과정에서 생산시설뿐 아니라 본사 기능, 연구소, 의사결정 기능이 함께 충남에 자리잡도록 유도하겠다. 기업 지원과 산업 인센티브를 지역인재 채용, 지역기업 조달, 도내 재투자와 연계해 부가가치가 지역 안에서 순환하도록 하겠다. 의료·교육·문화·관광·금융 등 취약한 고부가가치 서비스산업을 육성해 도민의 소비가 수도권으로 빠져나가지 않도록 하겠다.

-대통령이 현실적 어려움을 언급하기도 했다. 대전·충남 행정통합은 어떻게 진행되나.

▶행정통합에 대한 의지와 방향은 절대 변한 적이 없다. 2028년 총선과 함께 통합시장 선거를 치른다는 목표는 여전히 유효하며 통합을 위한 현실적 과제를 충청권이 함께 풀어가야 한다고 생각한다. 대통령께서 취임 1주년 기자회견에서 추가 행정통합 관련해 ‘현실적으로 다음 지방선거까지는 불가능할 것’이라고 말씀하셨다. 이는 ‘방향이 바뀌었다는 뜻이 아니라, 지방의회 조정과 선거구 개편 등 현실적으로 해결해야 할 과제가 많다는 점에 대한 아쉬움의 표현’이라고 본다. 광주와 전남이 통합이 안 됐으면 모르겠으나 통합이 돼서 우리보다 앞서가고 있다. 늦으면 늦을수록 우리는 뒤처지게 될 것이라는 ‘위기의식’을 강하게 갖고 있다. 허태정 대전시장과는 통합의 필요성과 추진 방향에 공감하고 있다. 공동협의체를 통해 방식, 시기, 특례 내용을 긴밀히 조율하겠다. 다만 통합은 두 단체장의 정치적 일정이 아니라 대전·충남 시도민의 미래를 기준으로 결정해야 한다.

-이달 말 충청광역연합장으로 선출될 예정이다.

▶행정통합을 당장 실현하기 어려운 상황에서 정부의 대규모 지원을 받아 내려면 충청광역연합이라는 그릇이 필요하다. 충청광역연합은 출범만 시켜놓고, 초광역 사업과 예산을 확보하지 못했다. 따라서 광역교통망, 산업, 관광 등 공동 현안을 적극 발굴·추진해야 한다. 행정통합 없이도 권역 단위 경쟁력을 높일 수 있고, 정부의 ‘5극 3특 전략’과 맞물리는 특별지방자치단체를 제대로 활용해야 할 것이다. 올해 5월에 균형발전에 관한 법이 통과가 되면서 특별 자치단체인 충청광역연합 차원에서도 예산을 요구할 수 있는 권한이 생겼다. 충청광역연합을 실질적으로 활성화할 수 있는 대책으로 행정통합이 중지된 공백을 충분히 만회해 나가겠다. 392조원 규모의 충청권 첨단산업 투자 계획을 대표적인 공동 대응 과제로 두고 힘을 합칠 것이다.

-내년 8월 1일부터 충청권에서 하계유니버시아드대회가 개최된다. 준비상황은.

▶큰 걱정 중 하나다. 윤석열 전 대통령의 내란 이후 어영부영 왔다. 제2의 ‘잼버리 사태’가 일어나지 않을까라는 걱정도 있다. 다행히 민선 8기에서 국민의힘 시도지사들이 충청광역연합으로 유니버시아드대회를 고민해왔다. 걱정인 것이 맞지만, 반드시 우리가 해내야 되는 일이기도 하다. 청와대에 있을 때 평창 동계올림픽 준비 과정에서 직접 참여하거나 지켜봤던 경험이 있다. 평창 동계올림픽은 준비가 부족했지만, 문재인 대통령 정부에서 힘 있게 추진해서 성공적인 ‘평화 올림픽’으로 만들었다. 지난 정권에서 준비했던 ‘경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의’도 이재명 정부가 들어섰을 때 큰 걱정이었는데 해냈다. 국정기획위원회를 통해서 함께 해냈던 그런 경험이 있기 때문에 연합장으로서 이번 유니버시아드를 충청광역연합을 활용해 성공적으로 개최하기 위해 최선을 다하겠다.

정리=박병국 기자