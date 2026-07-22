[헤럴드경제=최원혁 기자] 베트남에서 근무하는 한국인 남성이 국영 복권 1등에 당첨됐다. 당첨금은 1028억동(약 57억8800만원)이며 이는 베트남 복권 사상 외국인 수령액으로 역대 최고액이다.

21일(현지시간) 베트남 매체 VN익스프레스에 따르면 베트남 국영 복권 수탁업체 비엣롯은 ‘파워 6/55’ 1등 당첨자 한국인 A씨에게 1028억동을 지급했다.

비엣롯이 공개한 사진을 보면 A씨는 신원 노출을 막기 위해 검정 후드티에 금색 가면, 선글라스를 착용한 모습이다.

A씨는 최근 박닌성 응우옌 당 다오 거리의 한 복권 판매점에서 번호 ‘09·17·20·33·41·42’가 적힌 복권을 구입해 지난 11일 추첨에서 1등에 당첨됐다. 그는 박닌성 소재 외국 투자 기업에서 근무 중인 것으로 파악됐다. 파워 6/55의 1등 당첨 확률은 약 2890만분의 1 수준으로, 동행복권 로또 1등 당첨 확률(814만분의 1)보다 3.6배 가량 낮다.

A씨는 4~5년 전부터 베트남 복권을 구매해 왔다고 한다. 평소 주 2회, 회당 20~30장씩 복권을 구매했으며, 당첨금이 많이 누적된 회차에는 한 번에 50장까지 구매하기도 했다.

A씨는 현지 세법에 따라 당첨금의 10%인 102억8000만동을 개인소득세로 납부하고, 나머지 당첨금 925억동(약 52억원)을 받았다. 그는 당첨금 중 15억동(8400만원)을 한 자선단체에 기부한 것으로 알려졌다.

한편 외국인이 비엣롯 복권에 당첨된 사례는 이번이 네 번째다. A씨에 앞서 한국인 2명과 중국인 1명이 1등에 당첨된 바 있다. A씨의 당첨금은 역대 외국인 당첨자 중 가장 많은 수준이다. 이전까지 외국인 최고 당첨금은 또 다른 한국인이 기록한 326억동(약 18억원)이었다.