로켓그로스 입점 판매자 불안 해소 차원 8월부터 판매자에게 보상규모 등 개별 안내 보상규모 집계 후 개별 안내…상담창구 운영

[헤럴드경제=강승연 기자] 쿠팡풀필먼트서비스(CFS)는 인천 석남동 물류센터 화재로 피해를 입은 로켓그로스(물류대행) 입점 판매자들의 재고 손실을 전액 보상한다고 22일 밝혔다.

인천 물류센터 화재로 보관 중인 상품 재고가 손실되고 영업에 차질을 겪은 판매자들의 경영 불안을 해소하고 영업 정상화를 신속하게 지원하기 위한 조치다.

또한 불이 번지지 않은 공간에 보관 중인 판매자 재고도 모두 전액 보상하기로 결정했다. 잔고 재고의 반출 지연, 분진에 따른 손상 등 2차 피해를 선제적으로 방지하기 위해서다.

특히 쿠팡은 화재 조사 및 보험 처리 절차가 완결되기 전에라도 쿠팡의 책임 하에 선제적인 보상을 추진하기로 했다.

불에 탄 재고를 확인하고 손해사정을 통해 피해를 추산하는 데 장기간의 시간이 걸리고, 판매자가 직접 손실 재고를 입증하는 번거로움이 따르는 점을 감안했다.

쿠팡은 판매자의 재고 수량을 집계하는 대로 8월 중순부터 판매자별 총 보상규모와 지급 예정일, 최소한의 필요 절차를 판매자에게 개별 안내할 예정이다.

이 과정에서 자체 내부 시스템을 적극 활용해 판매자 재고 현황을 집계하는 한편, 송장, 포장영상 등의 복잡한 증빙자료를 판매자에게 요구하지 않고 최소한의 절차를 통해 진행하기로 했다.

또 ‘로켓그로스 셀러 전담 상담 창구’를 운영해 1대1 상담을 지원할 계획이다. 이를 통해 판매자들이 느낄 수 있는 세부적인 궁금증과 우려를 적기에 해소하고 대응할 예정이다.

쿠팡 관계자는 “예기치 못한 사고로 심려를 끼쳐드린 판매자분들께 진심으로 송구한 마음”이라며 “현장 수습과 주민 지원에 만전을 기하는 것은 물론, 소중한 파트너인 판매자분들이 이번 일로 경영상 어려움을 겪지 않도록 책임감을 갖고 최선의 지원을 하겠다”고 강조했다.

한편 CFS는 지난 20일 인천교육청과 협의를 거쳐 물류센터 인근 초등학교 8곳 학생과 교직원이 사용할 수 있는 마스크 1만3500개를 전달했다. 인천 서해구 관내 임시 대피소 2곳엔 ‘쿠팡케어센터’ 간호사들을 보내 지역 주민의 건강 관리를 지원한다. 또 진료가 필요한 주민을 위해 병원 셔틀버스를 연계해 운용하고, 병원 이동과 진료비도 지원할 방침이다.