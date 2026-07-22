[헤럴드경제=임세준 기자] 노태악 전 중앙선거관리위원장이 22일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 제9회 전국동시지방선거 투표용지 부족 사태 등 국민 참정권 침해 진상규명 및 선거관리 개혁을 위한 국정조사 특별위원회 전체회의에 참석해 의원들의 질의에 답변하고 있다.
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입력 2026-07-22 12:38:12
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[헤럴드경제=임세준 기자] 노태악 전 중앙선거관리위원장이 22일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 제9회 전국동시지방선거 투표용지 부족 사태 등 국민 참정권 침해 진상규명 및 선거관리 개혁을 위한 국정조사 특별위원회 전체회의에 참석해 의원들의 질의에 답변하고 있다.
장윤기에 발칵 뒤집한 경찰…“국수본 지시였다” 최고 지휘부로 번졌다 [세상&]
[헤럴드경제=김아린 기자] 광주 고교 2학년 이채원 양을 살해한 장윤기 사건을 둘러싼 경찰의 각종 비위 의혹을 수사하는 경찰과 검찰이 지난 21일 밤 늦게까지 경찰청 국가수사본부를 압수수색했다. 경찰은 장윤기의 살인 사건과 직전에 벌어진 성폭행 사건을 분리해서 수사하면서 장씨를 강간살인이 아닌 살인으로 혐의를 축소해서 송치했다는 의혹을 받고 있다. 이를 두
사라졌던 장윤정 모친 찾았다…경찰, 사기 혐의 구속송치
[헤럴드경제=채상우 기자] 수천만 원 규모의 투자 사기 혐의를 받는 A 씨가 경찰에 붙잡혀 구속 상태로 검찰에 넘겨졌다. A 씨는 가수 장윤정 씨의 모친이다. 21일 동아일보에 따르면, 서울 송파경찰서는 사기 혐의를 받는 A 씨를 검찰에 구속 송치했다. A 씨는 투자 명목으로 지인에게 수천만 원을 건네받은 뒤 약속한 수익금을 지급하지 않은 혐의를 받는다. 경찰은 A 씨의 행방을 확인하지 못하면서 수사를 중지했지만, 최근 추적한 끝에 경찰은 A 씨를 체포해 구속영장을 신청한 것으로 알려졌다. A 씨에 대한 구속영장은 지난주 발부됐다. 경찰은 A 씨를 상대로 범행 경위와 피해 규모 등을 조사한 뒤 사건을 검찰에 넘겼다. A 씨의 구속과 관련해 장윤정 씨 측은 “A 씨의 혐의와 장 씨는 일절 관계가 없다”고 밝혔다.
“125만원→50만원” 삼성 역대급 ‘페이백’…품절 사태 난리더니, 결국 잭팟 터졌다
[헤럴드경제= 박영훈 기자] “품절 사태까지 벌어지더니” 반도체 초호황 성과를 국민과 나누겠다며 삼성전자가 이례적으로 마련한 파격 ‘감사 페스티벌’이 무려 4조원에 달하는 판매고를 올린 것으로 전해졌다. 125만원짜리 신형 스마트폰 갤럭시S26 시리즈를 최대 50만원대 실구매 할 수 있는 기회를 제공하는 등 삼성의 이례적 할인에 품절 사태까지 일어났다. 특히 구매액의 20%를 온누리상품권으로 돌려주는 파격 혜택에 소비자가 몰리면서 상품권 지급 규모도 당초 계획의 두 배로 불어났다. 삼성전자는 내수 진작과 지역 상권 활성화를 위해 6월 초부터 7월 5일까지 제품 구매 고객에게 구매 금액의 20% 상당을 온누리상품권으로 돌려주는 ‘감사 페스티벌’을 진행했다. 18일 업계에 따르면 ‘국민과 함께, 삼성전자 감사 페스티벌’을 통해 삼성전자가 지급할 온누리상품권은 약 8000억원 이상으로 추산된다. 당초 계획했던 4000억원 규모의 두 배다. 구매 금액의 20%를 상품권으로 환급하는 구조를
김흥국이 16억에 낙찰받은 그집, 50억이 됐다…하정우·민호도 반한 잠원 빌라 [초고가 주택 그들이 사는 세상]
서울 서초구 잠원동은 ‘메이플자이’, ‘오티에르신반포’, ‘아크로리버뷰’ 등 한강변을 중심으로 고가 단지들이 촘촘히 들어서있는 아파트 중심의 부촌으로 ‘띠에라하우스’는 철저한 프라이빗 주거 형태와 영구적 한강 조망권을 무기로 오랜 기간 자산가들의 선택을 받았다.