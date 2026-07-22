삼성·SK·네이버 경영진, 美서 젠슨 황 재회 韓 메가 프로젝트 실행 지원할 협력 논의 전망 오픈AI·앤트로픽 CEO도 참석 가능성 제기 삼성 파운드리 AI 칩 수주 논의 주목

[헤럴드경제=김현일 기자] 이재용 삼성전자 회장과 최태원 SK그룹 회장, 이해진 네이버 이사회 의장이 미국 현지에서 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO) 등 미국 인공지능(AI) 기업 경영진과 또 다시 회동을 갖는다.

한국과 미국의 AI 산업계를 대표하는 리더들이 만나는 것은 지난 6월 초 서울에서 열린 이른바 ‘삼겹살 회동’ 이후 약 40여 일 만이다.

반도체·데이터센터·피지컬 AI를 중심으로 천문학적 금액의 ‘대한민국 3대 메가 프로젝트’가 발표된 직후 열리는 만큼 양국 AI 리더들이 이를 두고 추가 협력 방안을 논의할 것이란 전망이 나온다.

22일 재계에 따르면 삼성을 비롯해 SK, 네이버, 엔비디아 경영진이 미국 캘리포니아주 실리콘밸리에서 오는 24일께 회동을 갖는다.

이 자리에는 이 회장과 최 회장, 이 의장, 황 CEO가 참석하는 것으로 전해졌다. 샘 올트먼 오픈AI CEO와 다리오 아모데이 앤트로픽 CEO의 참석 가능성도 거론된다.

이 회장과 황 CEO의 회동이 성사될 경우 지난해 10월 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 열린 ‘치맥 회동’ 이후 9개월 만이다. 최 회장과 이 의장 역시 지난달 한국을 찾은 황 CEO와의 만찬 회동에 이어 불과 두 달도 안 돼 재회하게 된다.

삼성전자와 SK하이닉스가 용인에 이어 호남권에 총 800조원을 투자해 4기의 반도체 팹을 추가로 짓기로 한 가운데 메모리 최대 수요처인 엔비디아와의 장기적 협력 강화가 이번 회동의 주요 의제가 될 것이란 전망이 나온다.

삼성전자·SK하이닉스는 현재 고대역폭메모리(HBM)와 저전력 D램(LPDDR) 등 메모리 반도체 전반에 걸쳐 엔비디아의 핵심 공급 파트너로 자리매김했다. 메모리 공급 대란이 장기화하고 있는 가운데 엔비디아로서도 원활한 수급을 위해 삼성전자·SK하이닉스와의 동맹 강화가 여느 때보다 중요한 시점이다.

이번 회동에 참석할 가능성이 제기된 오픈AI와 앤트로픽 역시 삼성전자, SK하이닉스와 긴밀한 협력관계를 맺고 있어 논의 내용이 주목을 받고 있다.

특히 생성형 AI 모델 ‘클로드’로 잘 알려진 앤트로픽의 경우 삼성전자와 SK하이닉스, 마이크론이 지난 5월 ‘전략적 인프라 파트너’로 투자에 참여한 바 있다.

이들 메모리 3사 중 유일하게 삼성전자만이 파운드리 사업을 하고 있는 만큼 향후 앤트로픽이 자체 AI 칩 생산을 삼성전자 파운드리에 맡길 것이란 전망이 일찍이 제기됐다.

앞서 엔비디아의 신규 AI 추론 전용 칩 ‘그록3 언어처리장치(LPU)’를 수주한 삼성전자는 앤트로픽과 2나노미터(㎚) 공정을 바탕으로 협력을 논의 중인 것으로 전해져 이번 이 회장의 출장 결과에 관심이 쏠리고 있다.

아울러 3대 메가 프로젝트의 일환으로 전국에 1000조원 이상의 AI 데이터센터를 구축하기로 한 만큼 서버 구축을 위해 엔비디아로부터 AI 칩을 확보하기 위한 논의도 오갈 것으로 보인다. 엔비디아의 AI 칩은 현재 물량 부족으로 공급이 지연되고 있어 우리 기업으로선 선제적인 확보가 요구되고 있다.