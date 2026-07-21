폭염특보 지역 33도까지 오를 듯

[헤럴드경제=한영대 기자] 수요일인 22일에는 새벽 중부지방을 중심으로 시간당 20∼30㎜의 강한 비가 쏟아질 전망이다.

정체전선 영향으로 대부분 지역에 비가 예상되나, 소강상태를 보이는 지역과 시간도 많겠다. 새벽과 아침 사이엔 경기남부와 강원남부내륙, 충남북부, 충북북부에 시간당 20∼30㎜씩 비가 내릴 때가 있겠다.

21일 오후 5시를 기준으로 22일까지 더 내릴 비의 양은 ▷수도권·강원내륙·강원산지·충청·경북중부내륙·경북북부내륙 20∼60㎜(경기남부·강원남부내륙·충남북부·충북북부 많은 곳 80㎜ 이상) ▷전북북서부 10∼60㎜ ▷전북·대구·경북·경남서부내륙 5∼40㎜ ▷강원동해안·광주·전남 5∼30㎜ ▷서해5도 5∼20㎜ ▷제주 5㎜ 안팎 정도일 것으로 예상된다.

북한에도 많은 비가 내리면서 임진강과 한탄강, 북한강 등 남북 공유 하천 수위가 급격히 높아지고 있다. 임진강의 경우 북한이 상류 황강댐에서 방류, 우리측에서 최북단 수위 관측 지점인 필승교 수위가 21일 0시 0.93ｍ에서 오후 4시 40분에는 9.96ｍ까지 올랐다. 접경지역 위기 대응 관심 단계 수위(7.50ｍ)를 훌쩍 넘었다.

비는 25일까지 중부지방을 중심으로 이어질 전망이다. 23일에는 중부지방과 제주에 비가 이어지는 가운데 오후와 저녁 사이엔 호남과 경북 사이에도 비가 오겠다. 24일엔 중부지방과 경북북부내륙, 25일에는 중부지방에 강수가 있겠다.

22일 전국 기온은 아침 최저 23∼26도, 낮 최고 29∼37도겠다. 대부분 지역에서 체감온도가 31도 안팎까지 오르겠다. 강원동해안·충청·남부지방·제주 등 폭염특보가 내려진 지역에서는 33도 안팎까지 오르겠다. 강원남부동해안과 호남 일부, 영남, 제주 등의 최고체감온도는 35도 안팎에 이를 것으로 예상된다.

주요 도시 예상 최저기온과 최고기온은 ▷서울 24도와 30도 ▷인천 24도와 29도 ▷대전 24도와 32도 ▷광주 26도와 33도 ▷대구 26도와 35도 ▷울산 26도와 34도 ▷부산 26도와 32도다.