아파트아이 민원 분석 결과 주차 문제 1위… 2022년 대비 민원 건수 2배 폭증 전 세대 대형 평형 구성에 걸맞은 하이엔드 주차 환경 및 세계적 디자인 특화 적용

가구당 차량 보유 대수가 급증함에 따라 아파트 단지 내 주차 공간 부족 문제가 단순한 생활 불편을 넘어 이웃 간 갈등과 심각한 사회적 문제로 확대되고 있다. 최근에는 고급 주거 단지를 중심으로 넉넉한 주차 공간과 주차 편의성이 아파트의 주거 만족도와 향후 자산 가치를 결정짓는 핵심 지표로 부상하는 모습이다.

국토교통부 통계에 따르면 2026년 3월 말 기준 국내 자동차 누적 등록 대수는 2,660만 9,015대를 기록했다. 이는 지난 한 해 동안 약 31만 1,000대 증가한 수치로, 국내 인구 기준 국민 2명 중 1명이 차량을 보유하고 있는 셈이다.

반면 기존에 공급된 대다수 아파트는 주차 공간이 세대당 1~1.2대 수준에 머물러 있다. 맞벌이 가구 증가 및 멀티 카(Multi-car) 세대의 급증으로 주차 공간 부족에 따른 이중주차와 불법주차가 만연해지고, 이는 곧 입주민 간의 고질적인 분쟁으로 이어지는 실정이다.

실제로 아파트 생활 지원 플랫폼 ‘아파트아이’가 발표한 ‘아파트 리포트’에 따르면, 2022년 1월부터 2025년 11월까지 접수된 약 55만 건의 민원 중 주차 관련 민원이 약 11%를 차지하며 4년 연속 민원 수 1위를 기록했다. 주차 민원 건수는 2022년 약 1만 건에서 2025년 기준 2만 건 이상으로 2배가량 급증했으며, 특히 전체 주차 민원의 55%는 2회 이상 제기된 ‘반복 민원’으로 집계됐다. 민원 유형별로는 ‘주차 매너 및 불법주차’가 33%로 가장 높았고, 주차장 공간 및 구조 민원이 13%로 뒤를 이었다.

부동산 전문가들은 “최근 하이엔드 주거 시장에서는 고급 자재 사용을 넘어 주차 스트레스를 최소화하는 실질적인 주거 편의성이 단지의 성패를 가른다”라며 “넉넉한 주차 대수와 넓은 주차 폭을 확보한 특화 설계 단지는 입주 만족도가 높아 향후 매매 시장에서도 독보적인 경쟁력을 발휘한다”라고 분석했다.

이러한 시장 상황 속에서 부산 수영구 민락동 일원에 들어서는 하이퍼엔드 주거 단지 ‘알티에로 광안’이 차별화된 주차 환경을 선보여 주목받고 있다. 단지는 지상 최고 27층, 전용면적 151~191㎡ 총 366가구 규모의 대형 평형 단지로 조성되며, 세대당 약 2.6대에 달하는 넉넉한 주차 공간을 확보해 주차 갈등에 대한 우려를 덜었다. 다수의 차량을 보유한 대형 평형 입주민들의 라이프스타일을 적극 반영한 결과다.

단지는 입지 및 상품성 측면에서도 완성도를 높였다. 글로벌 건축 설계사인 ‘퍼킨스 이스트만(Perkins Eastman)’이 입면 특화 설계에 참여했으며, 조경(PWP), 공용부 디자인(Dnsp), 조명(bpi) 등 분야별 세계적인 디자인 기업들과의 협업을 통해 광안리 해변 인근을 대표할 차별화된 하이엔드 주거 공간을 구현할 예정이다.