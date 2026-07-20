동문회도 중재안 거부

[헤럴드경제(순천)=박대성 기자] 국립순천대학교 총학생회가 국립전남의과대학 설립과 관련해 “대학과 지역의 미래가 정치적 이해관계나 지역 간 흥정의 대상이 돼서는 안 된다”며 우려를 표명했다.

순천대 총학생회는 20일 오후 순천시청 앞에서 기자회견을 열어 “대학의 미래는 정치가 아니라 국가의 원칙으로 결정돼야 한다”며 “학생과 대학 구성원을 배제한 채 정치적 계산에 따라 추진되는 어떠한 결정도 받아들이기 어렵다”고 밝혔다.

총학생회는 국립의과대학 설립 문제는 국민의 생명과 직결된 국가 의료정책으로 의료 취약도와 필수의료 여건, 의료 공급 체계, 지역 의료수요, 교육역량 등 객관적인 기준을 토대로 판단해야 한다는 주장이다.

전남권 국립의대 설립과 대학 통합 논의 과정에서 학생들이 충분히 참여했는지에 대해서도 문제를 제기했다.

총학생회는 “순천대학교의 미래를 결정하는 과정에서 학생들은 어디에 있었는가, 누가 학생들의 의견을 물었는가, 누가 대학 구성원의 동의를 얻었는가”라고 반문하며 “특정 지역에 핵심 기능을 집중시키고 다른 지역에 희생만 요구하는 구조는 특정 지역의 이익을 위한 정치적 설계에 불과하다”고 비판했다.

앞서 민형배 특별시장 인수위원회가 순천대와 목포대 간의 중재안으로 “대학본부·의대는 목포대에 두되 추후 대학병원을 설립하고, 순천대에는 먼저 대학병원을 짓자”고 양 대학에 타진했으며 목포대는 수용한 반면 순천대와 지역사회는 반대 입장으로 돌아섰다.

순천대민주동문회도 이날 성명서를 내고 “인수위원회 대전환기획위원회가 일방적인 시한을 정해놓고 순천대학교에 수용을 압박했던 ‘국립의과대학 신설 중재안’을 강력히 규탄한다”며 “거버넌스의 심장인 대학본부와 의과대학을 한 지역(목포)에 집중시키고, 타 지역(순천)에는 의대 없는 대학병원만 우선 설립하겠다는 분할안은 대학의 유기적인 학사 운영을 저해할 뿐만 아니라, 특정 지역의 고등교육 기반을 약화시키는 결과를 초래한다”고 반대 입장을 밝혔다.