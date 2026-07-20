스마트폰으로 간편하게...정부24앱에서 본인인증 후 위치정보 제출 7월 20일부터 9월 7일까지 비대면 우선 실시 후 방문 조사 병행

[헤럴드경제=박종일 선임기자]구로구(구청장 장인홍)가 주민등록 사항과 실제 거주사실의 일치 여부를 확인하기 위해 7월 20일부터 9월 7일까지 ‘2026년 비대면 주민등록 사실조사’를 한다.

이번 조사는 모든 세대를 대상으로 하며, 맞벌이 가구와 1인 가구 증가 등으로 인한 주민 불편을 최소화하기 위해 ‘비대면 조사’를 먼저 진행한 뒤 참여하지 않은 가구에 한해 방문 조사를 실시한다.

참여 방법은 간단하다. 스마트폰에 정부24앱을 설치하고 접속한 뒤 ‘2026 비대면 주민등록 사실조사’ 메뉴에서 본인인증을 완료하고 자신의 세대 정보 확인한 후 위치정보를 제출하면 된다. 단, 단말기의 GPS(위치정보)를 기반으로 주민등록지와의 일치여부를 확인하므로, 반드시 거주하고 있는 주민등록 주소지 내에서 참여해야 한다.

비대면 조사에 참여하지 않은 세대는 이후 방문 조사를 진행한다. 또한 100세 이상 고령자, 5년 이상 장기 거주불명자, 사망 의심자, 복지 취약계층, 장기 미인정 결석 및 학령기 미취학 아동 등의 중점 조사 대상이 포함된 세대는 비대면 조사 참여 여부와 관계없이 현장 방문 조사를 병행할 예정이다.

구로구는 이번 조사를 통해 주민등록 정보의 정확도를 높이고, 효율적인 행정서비스의 기초를 다질 계획이다.

장인홍 구로구청장은 “주민등록 사실조사는 주민 여러분께 정확한 행정서비스를 제공하기 위한 필수 절차”라며 “바쁘시더라도 비대면 조사를 통해 간편하게 참여해 주시길 부탁드린다”고 당부했다.