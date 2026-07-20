코스피 11시21분·코스닥 10시52분 매도 사이드카 발동

[헤럴드경제=송하준 기자] 코스피가 장중 4% 넘게 급락하면서 코스닥에 이어 유가증권시장에도 매도 사이드카가 발동됐다. 반도체주를 중심으로 매도세가 확대되면서 투자심리가 급격히 위축되는 모습이다.

20일 오전 11시39분 현재 코스피는 전 거래일 대비 256.45포인트(3.76%) 내린 6564.15를 기록 중이다. 코스닥지수도 39.72포인트(5.02%) 하락한 752.15에 거래되고 있다.

한국거래소는 이날 오전 11시21분 26초 유가증권시장에 매도 사이드카를 발동했다. 코스피200 선물이 전 거래일 대비 5% 이상 하락한 상태가 1분 이상 지속되면서 프로그램 매도호가의 효력을 5분간 정지하는 조치가 시행됐다.

발동 당시 코스피200 선물은 1040.00으로 기준가격(1096.35)보다 56.35포인트(5.13%) 하락했다.

앞서 오전 10시52분 54초에는 코스닥시장에도 매도 사이드카가 발동됐다. 코스닥150 선물은 1285.40으로 전 거래일(1369.80)보다 84.40포인트(6.16%) 하락해 발동 요건을 충족했다.