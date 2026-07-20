반도체 공장 건설 속도전 강조 내년 반도체 수요, 60~100% 증가 전망 반도체 공장 빨리, 많이 늘리는 게 목표 ‘영업익 N%’ 성과급 개선 가능성도 언급 칩플레이션 현상 조기 안정화 필요 역설 “이보다 좋은 곳 없어” 호남 논란 불식

최태원 대한상공회의소(이하 대한상의) 회장은 SK하이닉스의 추가 반도체 공장 건설을 위해 미국을 포함해 전세계의 부지를 검토 중이라고 밝혔다.

최 회장은 지난 15일 제주 신라호텔에서 열린 제49회 대한상의 제주포럼에서 기자간담회를 갖고 “무조건 전세계에 지금처럼 할 수 있는 곳을 다 찾아서 과연 어디가 제일 좋고, 어디가 제일 빨리 할 수 있는 거고, 어디가 제일 크게 할 수 있는거냐 등의 우선순위를 가려서 빨리 지어야 한다”며 “이건 반도체 산업의 생명줄과 비슷해졌다”고 말했다.

최 회장은 “호남 뿐 아니라 미국도 지어야 할 것이라고 생각하고, 가능하다면 지어야 된다고 보는 것”이라며 “거기(미국)도 전기 등이 다 있고 통상 압력도 있고 여러가지 문제들을 볼 필요가 있다”고 밝혔다.

▶아비규환 수준으로 모든 곳에서 엄청난 로비·압력 들어와=최 회장은 메모리를 포함한 반도체 수요 전망에 대해 “반도체 수요는 계속적으로, 기하급수적으로 늘어나고 있고, 올해 디맨드(수요)보다는 내년 디맨드가 최소한 60~100%쯤 더 늘어날 것이라는 이야기가 있다”며 “물론 이건 AI(인공지능) 쪽에 한정된 이야기지만, 현재 반도체 중 AI가 절반 이상이 되기 때문에 최소 50~60% 이상 증가한다는 얘기”라고 밝혔다.

그는 이어 “그런데 어느 회사도 내년에 늘어나는 공급량이 거의 없는 정도이고, 그러니 올해보다 내년은 (수요와 공급의) 갭이 훨씬 더 벌어질 수 밖에 없고, 그래서 저는 아비규환이라는 이야기까지 나올 정도로 엄청난 로비와 압력을 모든 곳에서 받고 있다”며 “이건 상대편의 어떤 고객 기업 뿐 아니라 정부들까지도 자국의 경제안보를 위해서라도 반도체를, 특히 메모리를 구해내 자기 기업에 제대로 줘야만 그들도 생산이 돌아갈 상황이 된 거니 꽤 큰 문제로 계속해서 비화될 수 있는 것”이라고 말했다.

그러면서 그는 “아마 이렇게 되면 (우리) 정부도 다른 정부로부터 압력을 받기 시작할 공산이 크다”며 “그러다보니 메모리칩을 제대로 구해서 만들어내는 데에 거의 모든 기업의 사활이 걸렸고, 저도 그들의 고충을 잘 알기 때문에 최선을 다해 늘릴 필요성이 있겠다는 생각”이라고 설명했다.

최 회장은 특히 “빨리 (반도체 공장을) 늘리는 게 첫 번째이고, 그 다음은 어차피 빨리만 갖고 되는게 아니기 때문에 이 갭을 소화하려면 스케일이 무척 커야 된다”며 “그래서 지을 수 있는 모든 곳에 지어보려고 하는 상황”이라고 덧붙였다.

하워드 러트닉 미국 상무장관이 우리 반도체 기업들에 미국 내 추가 공장 건설을 압박하고 있는 것에 대해서 최 회장은 “러트닉 장관은 항상 그래왔고, 이번만 특이했다고 보지 않는다”며 “거의 트럼프 (정부) 초기 때부터 계속 똑같은 얘기를 하고 있고, 한국 기업을 만나면 ‘너희는 무엇에 투자할거냐’라고 묻는다”고 답했다.

최 회장은 현재 글로벌 시장에서의 반도체 가격이 비정상 수준이라며 최대한 빠른 시일 내에 안정화돼야 한다고도 했다.

그는 특히 “마진이 좀 떨어진다 해도 공급을 늘리고 마켓을 보호하면서 같이 키워나간다는 생각을 해야 대한민국 반도체 산업도 계속해서 유지·발전할 수 있다”며 “그렇지 않고 가격을 계속 올린다면 마켓이 줄고 새로운 참여자가 무조건 뛰어 들어오게 될 것”이라고 강조했다.

▶호남 반도체, 대한민국에 이보다 조건 충족하는 다른 곳 없어=정치권을 중심으로 호남 반도체 클러스터 건설에 대해 정부의 압력 의혹이 제기된 것과 관련, 최 회장은 “(반도체) 수요가 계속 폭발하고 있으니까 저희는 빨리 지어야 될 필요성이 있었고, 용인 다음 단계를 준비해야 할 필요성이 생겼던 것”이라며 “전기와 물, 인재와 땅 모든 게 다 준비가 돼 있는 곳이 호남이라고 정부가 판단하신 거고, 저도 그렇게 되기를 기대해서 발표할 한 것”이라고 말했다.

그러면서 최 회장은 “지금도 그 기대는 전혀 바뀌지 않았고, 현재로서는 대한민국에서 조건을 이같이 충족하는 다른 곳을 찾지 못하고 있다”며 “어찌됐든 인프라를 정부와 지자체가 어딘가에 만들어줘야만 할 수 있는 거고 그 권한을 갖고 있는 곳에서 잘해 주시면 저희는 거기에 짓겠다는 심플한 생각”이라고 부연했다.

최 회장은 SK하이닉스가 시초가 됐다고 평가받는 ‘영업이익 N%’ 성과급에 대한 입장도 내놓았다.

그는 “성과급이야 누구도 돈을 이렇게 벌 줄은 아무도 몰랐었다”며 “그러다 보니 그렇게 (제도를) 만들었을테고 제도라는 걸 만들다 보면 어떤 이상한 상황을 마주칠 수 있가 항상 있는 것이기 때문에 그걸 잘 소화해 나가는게 현명한 집단들이 잘 택하는 상황이라고 본다”고 답했다.

최 회장은 또 “스테이크홀더(이해관계자)의 행복을 깨면서까지 자기가 행복해지면 안된다고 생각한다”며 “지금의 문제가 구성원의 행복이 스테이크홀더의 문제를 정말로 침해하거나 나쁘게 만드는 거라면 지속성 있는 행복을 위해 우리가 손을 대고 바꿔야 하는 상황에 들어와 있다”고 밝혔다.

반도체 산업의 천문학적 이익에 따른 세수 급증분의 용처를 두고 부처 간에도 의견이 엇갈리고 있는 것에 대해서는 “저희가 세금을 많이 내고 그 세금을 통해 무엇인가를 하는 건 정부가 알아서 하는 거니까 거기에 저는 아무런 토를 달 이유가 없다”고 말했다.

▶성장하고 싶으면 제도를 성장에 맞춰야…그래야 분배도 해결=주 52시간 근로제도에 대해서도 최 회장은 “사람들의 자유의지를 좀 더 존쟁해줬으면 좋겠다는 생각”이라며 “사업주는 52시간을 지켜야하는데, 임플로이(피고용자)가 더 (일을) 하겠다고 하면 어떻게 하나. 자신의 성취나 무슨 사정이 있어서 하겠다면 이유가 있는 건데 더 못하게 되면 제도의 낭비가 되고 경제의 리소스가 낭비가 되는 상황”라고 강조했다.

정부의 기업 정책과 관련해서는 “과거의 고성장 시대의 제도를 아직도 똑같이 하고 있다. 이젠 저성장으로 들어왔는데도 성장이 필요하다 말하면서 기업한테 투자를 하라고 하는데, 정작 성장을 하는 기업을 도와주는 제도는 많지 않다”며 “성장을 하고 싶으면 제도를 성장에 맞춰야 한다. 중소기업, 중견기업들은 다 자기 사이즈에서 더 이상 벗어나려 하고 있지 않다. 시그널이 안 나오는데 누가 성장을 하려고 하겠나”라고 지적했다.

또 그는 “우리나라는 민주주의·자본주의라는 2개의 축으로 돌아간다”며 “민주주의는 정치 시스템이고 자본주의는 경제 시스템으로, 이 두 가지가 함께 돌아가야 되는데 지금 상당히 문제가 생겨버린 것”이라고 말했다.

그러면서 최 회장은 “두 바퀴가 옛날처럼 제대로 작동하려면 제도를 성장에 맞춰야 되고 성장이 돼야 분배 문제를 해결할 수 있는 여유도 나오게 된다”고 덧붙였다. 서귀포=서경원 기자