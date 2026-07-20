오는 27일 ‘SBI포용대출 with Toss’ 출시 연 7.9%~13.5% 중금리 대출 대안신용평가 토스스코어 활용

[헤럴드경제=정호원 기자] 토스와 SBI저축은행이 중금리 신용대출을 새로 선보인다고 20일 밝혔다.

이번 협약식은 지난 16일 서울 강남구 토스 신논현 오피스에서 진행됐다. 이승건 토스 대표와 김문석 SBI저축은행 대표이사를 포함해 주요 관계자들이 참석했다. 양사는 이번 대출 상품 출시를 시작으로, 데이터를 바탕으로 한 금융 협력을 넓혀갈 계획이다.

오는 27일 출시 예정인 ‘SBI포용대출 with Toss’는 연 7.9%~13.5% 수준의 중금리 대출 상품이다. 신용점수가 낮아 제도권 대출이 어려웠던 고객이 합리적인 금리로 돈을 빌릴 수 있도록 돕는 상품으로, 토스앱 내 ‘내게 맞는 대출 찾기’ 검색을 통해서 이용 가능하다.

해당 상품은 토스가 한국평가데이터(KoDATA)와 함께 개발한 대안신용평가 ‘토스스코어’를 활용한다. 토스스코어는 계좌 거래와 카드 지출, 투자·보험 납입 이력처럼 고객이 돈을 쓰고 관리하는 방식을 폭넓게 살펴 신용도를 매긴다. 그간 신용 거래 기록이 적거나 신용점수가 낮으면 그동안 대출 조건에서 불리한 경우가 있었는데, 토스스코어로 상환 능력을 폭넓게 살피면 이런 고객도 자신의 여건에 맞는 금리로 대출을 받을 수 있다.

양사는 금융당국의 포용금융 정책 추진 방향과 정부의 서민금융 지원 기조에 발맞춰 협력 범위 보다 넓혀갈 계획이다. 토스스코어를 활용한 다양한 상품을 함께 선보이며, 더 많은 중저신용 고객이 자신에게 맞는 금융 기회를 얻을 수 있도록 협업을 이어가고자 한다.

이승건 토스 대표는 “이번 협력을 통해 그동안 대출 문턱이 높았던 고객도 자신의 여건에 맞는 금리로 기회를 얻을 수 있기를 기대한다”며 “앞으로도 더 많은 고객이 금융의 혜택을 고루 누릴 수 있도록 다양한 시도를 이어가겠다”고 말했다.

한편 토스는 토스스코어를 활용한 대출 상품 확대에 나선 가운데, 지난 3월엔 IBK저축은행과 함께 저축은행업권 최초로 토스 소호스코어를 활용한 개인사업자 전용 신용대출 상품을 출시한 바 있다.