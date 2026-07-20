[헤럴드경제=최원혁 기자] 가수 김종국이 변함없는 축구 사랑을 다시 한번 보여줬다.

19일 방송된 SBS 예능 ‘런닝맨’에서는 다음 녹화 출근 시간을 두고 펼쳐지는 ‘출근 야호’ 레이스를 펼쳤다.

이날 멤버들은 첫 번째 미션에 실패하면서 다음 녹화 출근 시간이 새벽 4시 30분으로 결정됐다는 사실에 난감한 표정을 감추지 못했다.

이동 중 유재석은 “이럴 거면 차라리 새벽 1시가 낫다. 4시와 5시가 제일 애매하다”고 불평하자 다른 멤버들도 잠을 자기도, 밤을 새우기도 어려운 시간이라며 고개를 끄덕였다.

반면 김종국은 “1시면 축구하고 빨래하고 나가면 된다”고 태연하게 말해 모두를 놀라게 했다.

이어 “일주일 동안 축구하는 날만 기다린다”며 축구를 향한 남다른 애정을 드러냈다.

김종국의 축구 사랑을 지켜보던 유재석은 결국 공식 추천에 나섰다. 그는 “저는 축구협회장으로 김종국을 추천한다”고 선언했다.

지석진 역시 “내가 보장한다. 믿고 맡길 수 있다”고 힘을 보탰다.

김종국은 기다렸다는 듯 자신감을 보이며 “저는 확실히 한다. 월급을 10원도 안 받아도 된다”고 말해 현장을 웃음바다로 만들었다.