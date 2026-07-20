현금·현물 총 2억 원 후원 및 사업 홍보 지원…자발적 동참으로 나눔문화 확산 기대

[헤럴드경제=이태형 기자] 보건복지부는 대한상공회의소, 지역상공회의소 및 지역 기업과 함께 취약계층을 위한 먹거리 기본 보장 ‘그냥드림’ 사업의 민·관 협력체계를 강화한다고 20일 밝혔다.

이날 경기도 화성시 나래울종합사회복지관에서 열리는 ‘복지 사각지대 해소를 위한 간담회·기부금 전달식’은 대한상의가 새롭게 추진하는 사회공헌 모델인 ‘전국상의 공동 챌린지’의 첫 번째 주제로 ‘그냥드림’ 사업이 선정되면서 추진됐다.

전국 74개 상공회의소 가운데 21개 지역상공회의소와 10개 회원 기업이 현금·현물로 총 2억 원을 지원하고, 나머지 상공회의소도 ‘그냥드림’ 사업 홍보를 지원할 예정이다.

이날 행사에는 정은경 복지부 장관, 최태원 대한상의 회장과 윤성진 화성시 제1부시장과 인천·화성·청주 지역상공회의소 회장 등이 참석했다.

정은경 복지부 장관은 기부에 동참한 기업 임직원들에게 감사를 전하며 “복지 사각지대는 지역 현장을 가장 가까이에서 지켜보는 우리 기업들의 관심과 참여가 있을 때 비로소 그 빈틈이 메워질 수 있다”며 “복지부는 그냥드림 사업에 참여하는 기업들이 자부심을 가질 수 있도록 지원과 격려를 아끼지 않겠다”고 말했다.