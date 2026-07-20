[헤럴드경제=장윤우 기자] 아르헨티나가 월드컵 결승 한 경기에서 퇴장 선수 두 명을 냈다. 1990년 이탈리아 대회 서독과의 결승 이후 36년 만이다.

20일(한국시간) 아르헨티나는 미국 뉴욕 뉴저지 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 결승에서 스페인에 연장 끝에 0-1로 졌다.

퇴장은 후반 추가시간에 먼저 나왔다. 이미 경고 한 장이 있던 엔소 페르난데스가 파우 쿠바르시에게 뒤늦게 달려들어 무모한 태클을 했고, 주심은 곧바로 두 번째 옐로카드를 꺼냈다. 엔소는 경기장을 빠져나가면서 바닥에 놓인 방송용 마이크를 걷어찼다.

두 번째 퇴장은 경기가 끝난 뒤였다. 종료 휘슬이 울리자 레안드로 파레데스가 스페인 선수들을 향해 달려가 에릭 가르시아와 가비를 잇달아 밀쳐 넘어뜨리고 주먹을 휘둘렀다.

우승을 자축하던 스페인 선수들과 아르헨티나 선수들이 한꺼번에 뒤엉키면서 그라운드는 몸싸움판으로 변했다. 파레데스는 로드리고 데파울과 함께 아르헨티나 대표팀에서 ‘메시의 호위무사’로 불려 온 선수다.

이날 퇴장으로 엔소와 파레데스는 월드컵 결승 퇴장자 명단에 여섯 번째와 일곱 번째로 이름을 올렸다.

역대 월드컵 결승에서 퇴장 명령을 받은 선수는 7명인데 이 가운데 4명이 아르헨티나 소속이다.

앞선 퇴장자는 1990 이탈리아 대회의 페드로 몬손과 구스타보 데조티(이상 아르헨티나), 1998 프랑스 대회의 마르셀 드사이(프랑스), 2006 독일 대회의 지네딘 지단(프랑스), 2010 남아공 대회의 욘 헤이팅아(네덜란드)였다.

한편 리오넬 스칼로니 아르헨티나 감독은 경기 후 아르헨티나 ‘TyC 스포츠’와의 인터뷰에서 “오늘 선수들이 그라운드에 모든 것을 남겨둔 모습은 우리 국민과 조국에 훌륭한 모범이 됐다”며 “우리는 오늘 패배하는 법을 안다는 것을 증명했다”고 말했다.