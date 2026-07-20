기부자 맞춤형 자산관리 지원 시니어 건강분야 협업도 확대

[헤럴드경제=김은희 기자] KB국민은행은 지난 16일 강북삼성병원과 ‘시니어 건강 증진 및 기부문화 확산을 위한 업무협약’을 체결했다고 20일 밝혔다.

이번 협약은 금융과 의료를 연계해 시니어 고객에게 자산관리와 건강관리를 아우르는 서비스를 제공하고 기부문화 확산에 기여하기 위해 마련됐다.

양 기관은 ▷기부자 맞춤형 자산관리 및 예우 프로그램 협력 ▷유산기부 활성화 및 기부문화 확산 ▷시니어 건강 증진 프로그램 운영 등 다양한 분야에서 협력을 확대해 나갈 계획이다.

특히 국민은행은 시니어 특화 브랜드 ‘KB골든라이프’를 중심으로 고객 생애 전반에 걸친 종합 자산관리 서비스를 제공한다. 강북삼성병원은 건강검진과 의료 인프라를 기반으로 시니어 건강 증진 활동과 기부자 예우 프로그램을 지원할 예정이다.

국민은행은 전국 19개 골든라이프센터를 중심으로 맞춤형 세미나 프로그램 골든 클래스 등 ‘토탈 케어 솔루션’을 제공하고 있다.

국민은행 관계자는 “앞으로도 다양한 전문기관과의 협력을 확대해 시니어 고객의 건강하고 행복한 노후를 지원하는 든든한 금융 파트너가 되겠다”고 말했다.