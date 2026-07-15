1개월간 운영

[헤럴드경제(순천)=박대성 기자] 지난해 여름철 2만여 명이 다녀간 도심 속 물놀이장이 올해도 시민을 위해 무료로 개장된다.

순천시(시장 손훈모)는 여름방학을 맞아 오는 18일(토)부터 8월 17일까지 오천그린광장 음악분수대 일원에서 ‘2026 오천 워터아일랜드’를 운영한다.

오천지구 잔디밭 정원에 마련된 ‘워터아일랜드’는 초대형 풀장을 비롯해 횡단 에어바운스, 중형 조립식 풀장, 에어풀, 유아 전용 풀장, 아이스 이글루 등 다양한 시설을 운영해 연령별 맞춤형 물놀이를 즐길 수 있다.

특히 유아와 초등학생이 안전하게 이용할 수 있도록 시설을 구분 배치해 가족 모두가 함께 즐기는 여름 물놀이 공간으로 조성했다.

이용객 편의를 위해 남·여 및 가족 탈의실, 야외 샤워실, 물품 보관함, 헤어드라이어, 탈수기 등을 갖추고, 대형 그늘막과 쉼터, 선베드 등을 설치해 부모들도 편안하게 휴식을 취할 수 있도록 했다.

오천 워터아일랜드는 하루 3회 운영되며 오전 10시부터 오후 6시까지 이용할 수 있다. 이용 대상은 만 12세 이하 어린이이며, 유아는 반드시 보호자와 함께 입장해야 한다.

시청 건설과 관계자는 “매일 자체 수질검사를 실시하고 정기적으로도 전문 기관 수질검사를 실시하는 등 어린이들이 안심하고 물놀이를 즐길 수 있도록 안전관리에 만전을 기하고 있다”며 “다만, 매주 월요일은 시설 점검과 환경정비를 위해 휴장한다”고 밝혔다.