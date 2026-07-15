“세계적 무대 영광…에너지 넘치는 기억 선물”

[헤럴드경제=조용직 기자] 인기 걸그룹 리센느(RESCENE)가 ‘2026 쿠팡플레이 시리즈’ 맨체스터 시티와 아틀레티코 마드리드 경기 하프타임 쇼에 나선다.

쿠팡플레이가 오는 8월 9일 오후 8시 펼쳐질 이 경기의 하프타임 쇼를 장식할 아티스트로 리센느를 확정했다고 15일 밝혔다.

쿠팡플레이 시리즈는 매년 세계적인 축구 클럽과 K리그 스타들이 격돌하는 빅매치와 함께 최고의 K-팝 아티스트가 참여하는 하프타임 쇼를 꾸려 왔다. 올해는 전국적인 신드롬을 일으키고 있는 리센느가 무대를 장식해 ‘꿈의 매치’의 열기를 한층 끌어올릴 예정이다.

리센느(원이, 리브, 미나미, 메이, 제나)는 최근 국내 가요계에서 가장 드라마틱한 성장 서사를 써가고 있는 화제의 걸그룹이다. 리더 원이의 개인 유튜브 채널 ‘안녕하세요원이입니다잘부탁드립니다’에서 시작한 친근한 사투리와 ‘갸루’ 콘셉트가 SNS를 강타했고, ‘거제 야~호!’ 등 밈(meme)을 탄생시키며 전국적인 돌풍을 일으켰다.

특히 이번 무대는 리센느가 데뷔 초부터 보여온 축구를 향한 남다른 진심이 더해져 의미를 더한다. 리센느는 그간 K리그 현장에서 시축과 공연을 통해 축구 팬들과 꾸준히 호흡해 왔다. 진정한 ‘축덕’ 걸그룹 리센느가 이번 하프타임 쇼에서 어떤 대표곡들의 무대로 팬들에게 잊지 못할 향기를 선사할지 기대가 모이고 있다.

리센느는 “세계적인 선수들이 한자리에 모이는 뜻깊은 무대에 함께할 수 있게 되어 정말 영광이다”라며 “경기의 뜨거운 열기만큼이나 리센느만의 밝고 에너지 넘치는 무대로, 현장에 계신 모든 분들께 오래 기억에 남을 순간을 선물해드릴 수 있도록 최선을 다해 준비하겠다”고 소감을 전했다.

이번 경기 티켓 예매는 이달 22일 쿠팡플레이 모바일 앱에서 진행된다.