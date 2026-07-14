[헤럴드경제=민성기 기자] 이영자가 부친의 바람으로 인한 마음의 상처를 고백했다.

13일 방송된 tvN STORY 예능 프로그램 ‘남겨서 뭐하게’에는 소통전문가 김창옥이 게스트로 출연했다.

이날 김창옥은 생전 아버지의 모습을 떠올리며 “아버지가 엄마가 80세 넘어서도 삼시세끼를 차리라고 했다. 돌아가시는 날까지 밥통에 있는 밥은 안 드셨다”고 말했다.

그는 “엄마가 재래시장에 가서 장을 봐서 요리하셨다. 아버지는 두 그릇을 드시고 맛이 없다고 했다”며 “그런데 엄마가 아버지 돌아가시고 나서 자신을 위해선 밥을 안 한다”고 토로했다.

이에 이영자는 “난 우리 아버지가 그렇게 많이 바람을 피웠는데 우리 엄마가 아버지를 너무 많이 사랑한다. 우리 아버지가 잘생겼다. 박근형 선생님 닮았다. 우리 엄마도 아버지가 평생 바람을 피우고 집을 돌보지 않았는데 너무 많이 사랑했다”고 말해 김창옥과 공감대를 형성했다.

이어 이영자가 “나는 늘 두렵다. 내가 남자에게 빠지면 이렇게 되겠구나. 꼼짝 못 하겠구나. 그 두려움이 이 안에 매일 있다. 얻어터지고 살겠구나 생각도 있다”고 말했다.

이를 들은 김창옥은 “그런데 선배님, 제가 보기에 선배님이 맞을 체격은 아닙니다”라고 정중한 말투로 웃음을 자아냈다.

이영자는 “그렇지. 난 내 남자 손찌검 못 해”라고 받아 웃음을 더했다.