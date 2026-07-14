[헤럴드경제=민성기 기자] 전 야구선수 김병현이 홍명보 전 축구 국가대표팀 감독을 비판한 스포츠계 후배들을 직격한 것에 대해 사과했다.

김병현은 지난 13일 자신의 유튜브 채널에 해명 영상을 올리며 “축구 팬들에게 원성 사고 싶거나 기름을 붓고 싶지 않았다. 축구계에 팬들이 가지고 있던 히스토리를 진짜 몰랐다”고 말했다. 그는 “전체 과정을 모르고 이야기한 건 무식했던 게 맞다”라며 “상처받았던 축구 팬들에게 사과하고 싶다. 핀트가 엇갈렸던 것 같다”고 사과했다.

이어 김병현은 “선후배에 대한 신념은 변함없지만 전체 상황을 모르고 말했다”며 “축구 팬들의 울분과 그동안의 과정을 제대로 알지 못한 상태에서 이야기한 것이 잘못이었다”고 설명했다. 그러면서 “축구 팬들에게 상처를 주려는 의도는 전혀 없었다. 누구를 옹호하려던 것도 아니었다. 억지로 하는 사과가 아니라 전 과정을 모르고 발언해 상처를 드린 축구 팬들에게 진심으로 사과하고 싶다”고 말했다.

앞서 김병현은 지난달 공개한 영상에서 홍 전 감독을 비판한 축구계 후배의 발언을 지적했다.

당시 김병현은 일반 팬들과 달리 선수 출신인 축구계 후배가 “홍명보 나가”라는 표현을 사용한 것은 선을 넘은 것처럼 느껴졌다며 운동선수 사이의 선후배 예의를 강조했다.

이는 남아공전 이후 틱톡 라이브 방송에서 “홍명보 나가”라고 말한 전 축구 국가대표 골키퍼 김영광을 겨냥한 것으로 받아들여졌다.

이후 축구 팬들은 김병현이 홍 전 감독과 대한축구협회를 둘러싼 논란의 배경을 제대로 알지 못한 채 발언했다며 비판했다.

김병현은 “누구를 옹호할 생각은 없었다”며 “억지로 사과하는 것이 아니라 전 과정을 모르고 이야기해 상처가 된 축구 팬들한테는 사과할 마음이 있다”고 말했다.