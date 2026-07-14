안양지청 관할 지역 내 중소규모 건설현장 산업재해 예방 지원…교육훈련 자료 제공

[헤럴드경제=신혜원 기자] 롯데건설은 고용노동부 안양지청과 지난 13일 경기도 오산시 롯데인재개발원 내 안전체험센터 ‘세이프티 온(Safety ON)’에서 ‘건설안전 징검다리 프로젝트’ 추진을 위한 업무협약을 체결했다고 14일 밝혔다.

협약식에는 이대풍 롯데건설 안전보건부문장, 최종수 고용노동부 안양지청장 등 롯데건설과 고용노동부 안양지청 주요 관계자들이 참석했다.

건설안전 징검다리 프로젝트는 민간과 공공 안전체험교육장을 연계해 관내 건설업 종사자가 사고 위험을 직접 체험할 수 있도록 고용노동부 안양지청에서 운영하는 프로젝트다. 이번 협약으로 롯데건설은 고용노동부 안양지청과 협력해 건설업계 근로자들의 안전보건 역량 강화 및 산업재해 예방 지원에 나선다. 다음 달부터 매월 Safety ON에서 경기도 과천시, 군포시, 안양시 동안구 등 고용노동부 안양지청 관할 지역 내 중소규모 건설현장 및 협력업체 종사자를 대상으로 롯데건설이 보유하고 운영 중인 현장 중심의 안전체험교육 콘텐츠 및 숏폼 등 다양한 교육훈련 자료를 제공할 예정이다.

Safety ON은 지난 2022년 2월 개관한 약 1160㎡ 규모 체험 시설로, 14종의 안전관리 체험 시설과 4종의 보건관리 체험 시설이 있다. 아울러 가상현실(VR·Virtual Reality) 기기를 통해 현장에서 발생할 수 있는 33종의 재해를 체험할 수 있도록 VR 체험실도 운영하고 있다. 안전체험 교육과정은 체험과정, 실무과정, 특화과정 등 3가지로 나뉘며, 이론과 실습, 평가로 이뤄진다. 지난 6월까지 Safety ON에서 교육을 이수한 누적 인원은 롯데건설 본사와 현장부터 롯데 그룹사, 파트너사, 고용노동부 등 외부 기관에서 1만2800명을 넘겼다.

최근 롯데건설은 각종 안전 체험∙실습 교육을 통해 안전문화 확산 및 산업재해 예방 노력을 인정받아 한국산업안전보건공단으로부터 ‘민간 안전체험교육장 인정서’를 취득하기도 했다. 지난달에는 오산대학교 안전보건관리과, 한국도로공사를 대상으로 안전체험교육을 진행했으며, 한국도로교통공단, 특성화고인 청평고등학교와 한국모빌리티고등학교 등에서도 올해 하반기 교육이 예정돼 있다.

롯데건설 관계자는 “이번 협약을 계기로 고용노동부 안양지청과 협력해 지역 내 더 많은 중소규모 건설현장 및 협력업체 종사자가 Safety ON에서 안전체험교육을 받을 수 있도록 기회를 확대해 안전문화를 확산하고 산업재해를 예방하는데 앞장서겠다”고 말했다.

한편 롯데건설은 폭염에 따른 온열질환 예방을 위해 ‘체감온도 사물인터넷(IoT) 모니터링 플랫폼’을 전국 80개 건설현장에 도입했다.