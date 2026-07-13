상봉9구역 도시정비형 재개발 사업시행계획(변경)인가 고시, 2029년 5월 준공 목표 중앙광장의 열린공간 확대… 주민 중심 공간계획 반영

[헤럴드경제=박종일 선임기자]중랑구(구청장 류경기)가 옛 상봉터미널 부지인 상봉9재정비촉진구역 도시정비형 재개발사업의 사업시행계획(변경) 인가를 9일 고시했다.

이번 변경 인가를 통해 중앙광장의 열린공간을 확대하는 등 주민 편의성을 높인 공간계획이 반영되면서, 상봉9구역 재개발 사업이 계획대로 순조롭게 추진될 전망이다.

옛 상봉터미널 부지인 상봉9구역은 2015년 서울시 재정비촉진구역으로 지정된 이후 2022년 사업시행계획인가, 2024년 관리처분계획인가를 거쳐 착공과 입주자 모집을 완료, 현재 공정이 계획에 따라 차질 없이 진행되고 있다.

사업은 2029년 5월 준공을 목표로 추진 중이다. 지하 8층~지상 49층 규모의 복합건축물이 들어서 중랑구의 새로운 스카이라인을 형성할 예정이며, 약 1569㎡ 규모의 기부채납 부지에는 지하 3층~지상 4층 규모의 문화시설이 조성된다. 주거와 문화, 상업 기능이 어우러진 복합공간으로 조성돼 지역의 새로운 랜드마크이자 동북권 핵심 거점으로 자리매김할 것으로 기대된다.

이번 사업시행계획 변경에는 판매시설 내부 배치를 효율적으로 개선하고 중앙광장의 열린공간을 확대하는 내용이 담겼다. 이를 통해 입주민은 물론 지역 주민 누구나 편리하게 이용할 수 있는 개방감 있는 공공공간을 조성해 공간 활용성과 이용 편의성을 한층 높일 계획이다.

류경기 중랑구청장은 “상봉9구역 재개발 사업은 중랑구의 주거환경 개선과 지역 활성화를 이끌 핵심 사업”이라며 “사업이 계획대로 차질 없이 추진될 수 있도록 행정적 지원을 아끼지 않겠으며, 주민들이 만족하는 지역의 대표 랜드마크로 완성될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.