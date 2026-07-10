ADR 공모액만 약 40조원 외국 기업의 미국 IPO 사상 최대 규모 기존 주가 대비 공모가 더 높은 ‘프리미엄 프라이싱’도 함께 달성

[헤럴드경제=박지영 기자] “오늘은 SK하이닉스에 있어 진정 역사적인 날입니다.” (곽노정 SK하이닉스 대표이사)

SK하이닉스가 10일(현지시간) 오전 뉴욕 타임스퀘어에 위치한 나스닥 마켓사이트에서 미국 주식예탁증서(ADR) 상장 기념 ‘오프닝벨’ 행사를 열고 미국 나스닥 시장에 입성했다.

행사에는 최태원 SK그룹 회장, 최재원 수석부회장, 곽노정 SK하이닉스 최고경영자(CEO) 등 그룹과 회사 주요 경영진이 대거 참석해 오프닝벨을 울렸다.

앞서 SK하이닉스는 ADR 공모가를 주당 149달러로 확정, 공모물량 1억7790만주를 통해 265억700만달러(약 40조원)를 조달하게 됐다.

일반적으로 대규모 IPO(기업공개)에서는 투자자 확보를 위해 기존 주가보다 할인한 가격으로 진행하는 경우가 많지만, SK하이닉스는 기존 주가 대비 더 높은 가격에 공모가가 책정되는 ‘프리미엄 프라이싱’(Premium Pricing)에 성공했다.

이번 ADR 상장은 미 자본시장에서도 손꼽히는 규모의 거래다. 공모액 265억달러는 2014년 중국 알리바바가 조달한 250억달러를 넘어 외국 기업의 미 IPO 사상 최대 규모다.

특히 ADR 방식으로 진행된 공모 중에서도 역대 최대 규모를 기록했다. 미국 내 역대 IPO 중에서는 스페이스X(약 857억달러)에 이어 두 번째로 큰 규모다.

SK하이닉스는 이번 ADR 상장을 계기로 미 자본시장에서 글로벌 투자자 저변을 넓히고 ‘인공지능(AI) 핵심 파트너’로서의 입지를 강화하겠다는 계획이다.

SK하이닉스는 AI 가속기의 핵심인 고대역폭메모리(HBM) 시장을 선도하고 있다. 최근 AI 시대 본격화로 데이터센터가 빠르게 확산하면서 이를 뒷받침할 AI 메모리 수요 역시 급격히 늘고 있는 추세다.

SK하이닉스는 상장에 앞서 미, 유럽, 아시아 등 주요 지역의 글로벌 기관투자자들을 대상으로 로드쇼를 진행했으며, 투자자들은 AI 메모리 시장에서 SK하이닉스의 경쟁력과 성장성을 높이 평가했다.

SK하이닉스의 이번 상장은 자금 조달을 넘어 차세대 컴퓨팅 생태계와의 연결을 더욱 강화해 새 사업 기회를 발굴하고 전략적 파트너십을 심화하는 계기가 될 것으로 전망된다.

곽노정 CEO는 기념사에서 “믿어준 투자자와 고객에게 감사하고, 혁신을 통해 메모리 가능성의 경계를 넓혀가며 함께해준 임직원들이 더 큰 성취를 이루도록 지원하겠다”며 “SK하이닉스는 기술 리더십을 증명하며 AI가 있는 모든 곳에 함께하겠다”고 말했다.

공모대금은 오는 14일 SK하이닉스에 납입된다. 이번 ADR의 기초가 되는 보통주(신주)는 오는 29일께 한국거래소 유가증권시장(코스피)에 추가 상장될 예정이다.

ADR은 외국 기업이 본국의 주식 상장을 유지한 채, 미 증시에서도 주식을 거래할 수 있도록 발행하는 증서다.

외국 기업은 미 자본시장에 직접 진출해 글로벌 투자자를 유치할 수 있고, 현지 투자자는 환전이나 해외 계좌 개설 없이 일반 미 주식처럼 편리하게 해당 기업에 투자할 수 있다는 장점이 있다.

안정적으로 투자할 수 있는 재무 건전성 확보를 위한 순현금 100조원 달성이라는 목표도 이번 상장을 통해 한층 달성이 가까워졌다는 평가가 나온다. 시장과 적극적으로 소통하며 연내 구체적 주주환원 방안을 마련할 계획이다.