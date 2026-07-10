[헤럴드경제=장윤우 기자] 그룹 2NE1 박봄이 해킹을 주장하며 인공지능(AI)으로 만든 자작곡 ‘편지’를 공개했다.

10일 박봄은 자신의 인스타그램에 “사실은 여러분 누가 해킹해서 제 노래를 자꾸 가져가서 쓰려고 해서 미리 올린다”며 “왜 올리는지 궁금하셨죠?”라는 글과 함께 노래를 공개했다.

공개된 노래는 AI 작곡 플랫폼에서 제작한 것으로 추정된다. 가사에는 “안녕 나예요 박봄, 잘 지내죠?”, “보고 싶은데 이렇게 해서 전국의 팬들에게 편지를 써요”, “바람피웠죠? 선물 안 줘도 되니까 당장 돌아와 내게로” 등 팬들을 향한 메시지가 담겼다.

박봄은 “이제까지 올린 노래는 전부 제 앨범의 트랙 리스트였습니다. 추후에 전부 제 목소리로 불러서 들으실 수 있을 겁니다”라며 AI 가창이 아닌 직접 부를 것을 예고했다.

앞서 박봄은 지난 8일 “제가 그냥 작곡가로도 활동하기로 했습니다. 에라 모르겠다”라며 작곡가 활동을 알렸다. 이후 ‘헤븐’, ‘아무것도 없는 아침’, ‘네모와 동그라미의 세계’, ‘비가 오는 날’ 등 AI 자작곡을 연이어 공개했다.

박봄은 지난해 8월 건강상의 이유로 활동을 중단하고 휴식기를 이어오고 있다. 지난달에는 소속사 디네이션 엔터테인먼트와 8년 만에 전속계약을 종료했다.