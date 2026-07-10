[헤럴드경제=장연주 기자] 배우 김수현 명예훼손 등 혐의로 구속기소된 김세의 가로세로연구소(이하 가세연) 대표가 유튜버 ‘장사의 신’ 은현장이 신청한 ‘영치금 가압류’로 인해 “생존의 위협에 빠졌다”고 호소했다.

가세연은 지난 8일 유튜브를 통해 김세의가 구치소에서 보낸 편지 내용을 공개했다.

김세의는 편지에 “오늘 교도관으로부터 ‘은현장이 공탁금 2000만원을 내고 제 영치금 1억원을 가압류한다’는 서류를 받았다”며 “내 영치금 통장엔 30만원이 있었는데 가압류로 생수, 휴지와 치약, 칫솔, 의약품도 살 수 없게 돼 생존의 위협에 빠졌다”고 주장했다.

그는 “최근 며칠 간 몸살 감기와 배탈로 아침과 저녁마다 구토하는 일이 많은데 감기약과 배탈약도 구매할 수 없고, 구매한 우표는 이제 4장밖에 남지 않았다”며 “두루마리 휴지도 두개밖에 남지 않았는데 앞으로 얼마나 버틸 수 있을지 모르겠다”고 호소했다.

그러면서 김세의는 “법원에 생존에 필요한 최소한의 금액을 가압류 범위에서 제외해 달라고 요청할 계획”이라고 했다.

김세의는 또 지난 달 30일 저녁부터 편지를 작성한 이달 2일까지 약 사흘 간 식사를 제대로 하지 못하고 있다고 주장했다.

그는 “마음의 병이 몸의 병을 일으킨 것 같다. 손도 많이 떨리고 계속 어지럽다”며 “한달을 버텼는데 구속 만료기간인 남은 5개월도 잘 견뎌내겠다”고 밝혔다.

한편, 은현장은 지난 1일 유튜브방송에서 김세의의 구치소 영치금 채권 1억원을 가압류했다고 밝혔다.

은씨는 “김세의가 구치소에서 절대 소시지도 못 사먹게 하겠다”며 “김세의가 다른 사람 통장으로 영치금을 받아 생활한다면 법무부에 고소, 고발을 진행할 것”이라고 밝혔다.

이와 별개로 은씨는 지난 2024년 김 대표를 명예훼손 혐의로 고소하면서, 김 대표 명의 계좌 6개를 가압류한 상태다. 압류 청구액은 1억2000만원이다.