국립공원공단, ‘숨은 잔여석’ 이용 방법과 주제별 야영장 추천 초성수기 피한 7월 초, 8월 말 주중 선착순 예약

[헤럴드경제=이태형 기자] 기후에너지환경부 산하 국립공원공단은 본격적인 여름 휴가철을 맞아 성수기 잔여석 이용 방법과 주제별 추천 야영장을 공개했다고 10일 밝혔다.

현재 국립공원공단은 야영장을 전면 추첨제로 운영하고 있다. 2개월 단위로 짝수월 1일부터 5일 오전까지 예약시스템에서 접수한 후 5일 오후에 추첨하며, 이에 따라 올여름 성수기 7~8월 예약은 지난 6월 5일에 확정 완료됐다.

국립공원공단이 7~8월 국립공원 야영장 휴일 예약률 현황을 분석한 결과 전국 47개 야영장 중에서 올여름 가장 인기도가 높은 야영장 3곳은 ▷월악산 닷돈재2(98.5%) ▷지리산 달궁1(95.4%) ▷덕유산 덕유대3(91.5%) 야영장으로 나타났다.

여름철 성수기에는 예약 마감으로 인해 이용이 어려울 것으로 생각하기 쉽지만, 휴가객이 몰리는 7월 말~8월 초를 제외하면 전국 국립공원 47개 야영장 대부분에서 잔여석이 남아있다.

특히 성수기 초입인 7월 1~2주 차와 광복절 이후인 8월 3~4주 차는 주말 외에 예약률이 낮아 영지 확보가 쉬운 편이다.

현재 주말 예약률은 67%로 높으나 주중 평일은 27% 수준으로 여유가 있는 편이다. 취소 잔여석은 예약시스템에서 선착순으로 즉시 예약이 가능하다.

한편 국립공원공단은 여름철 휴가철에 맞춰 야영장을 물놀이·바다·가족 등 3대 주제별로 추천했다.

여름 물놀이를 하기 좋은 야영장으로는 지리산 소막골 야영장과 가야산 백운동 야영장, 월악산 덕주 야영장이 꼽힌다. 이들 야영장은 울창한 숲그늘과 시원한 계곡을 끼고 있어 피서에 최적화한 곳이다.

바다 풍경이 펼쳐진 야영장으로는 변산반도 고사포 야영장, 한려해상 학동자동차야영장, 태안해안 몽산포 야영장 등을 추천했다. 이들 야영장에서는 시원한 바다를 보며 해수욕을 동시에 즐길 수 있다.

어린이 등 가족과 함께 놀기 좋은 야영장으로는 지리산 달궁자동차야영장, 오대산 소금강산야영장, 내장산 내장호야영장 등이 추천을 받는다. 이들 야영장에는 어린이 놀이터, 카라반 등 가족 특화 체류 시설이 조성돼 있다.

국립공원공단은 쾌적한 야영을 위해 준수해야 하는 필수 이용 수칙도 안내했다.

야영장 이용 시에는 야영장 내 전 구역에서 흡연이 금지되며, 밤늦은 시간 고성방가나 음악을 크게 트는 소음 유발 행위도 자제해야 한다.

또 생태계 보호와 탐방객 안전을 위해 야영장 내 반려동물의 무단출입이 제한되며, 야영장 주변 숲에서 장작 이용을 위한 나무 채취나 산나물 등 임산물을 무단으로 채취하는 행위 역시 금지된다.

주대영 국립공원공단 이사장은 “국립공원 야영장은 국민이 수려한 자연 속에서 일상의 피로를 풀고 소중한 추억을 만드는 공간”이라며, “ 7~8월 여름 성수기에는 가급적 많은 국민이 안전하게 야영장을 이용할 수 있도록 자연을 아끼고 이웃을 배려하는 이용 수칙 준수가 필요하다”고 밝혔다.