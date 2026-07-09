수도권·강원영서 최대 150㎜ 이상 열대야 확대·다음 주 다시 비 전망

[헤럴드경제=전새날 기자] 9일 밤부터 수도권과 강원 영서를 중심으로 시간당 50㎜ 안팎의 매우 강한 비가 다시 쏟아질 것으로 예보됐다. 이번 비가 지나면 북태평양고기압이 한반도를 뒤덮으면서 전국적인 폭염과 열대야가 본격화할 전망이다.

기상청은 9일 정례브리핑에서 오늘 밤부터 10일 오전 사이 수도권과 강원 영서를 중심으로 강한 비가 집중될 것으로 예상된다고 밝혔다. 수도권과 강원 영서 북부에는 150㎜ 이상의 많은 비가 내릴 가능성이 있다.

전날 밤부터 충청권과 전라권에는 시간당 80㎜ 안팎의 집중호우가 쏟아졌고 일부 지역의 누적 강수량은 200㎜를 넘었다. 기상청은 북쪽의 차고 건조한 공기와 남쪽 북태평양고기압 사이가 좁아지면서 하층제트가 강화돼 많은 수증기가 좁은 통로로 집중 유입된 것이 원인이라고 설명했다.

현재 내리는 비는 이날 오후 들어 일시적으로 약해지거나 일부 지역에서 소강상태를 보이겠지만, 이는 비가 끝나는 것이 아니라 일시적인 현상이다.

기상청은 이날 밤부터 북서쪽의 차고 건조한 공기가 다시 남하하고 서해상에서 새로운 비구름대가 발달하면서 강수대가 재차 강화될 것으로 내다봤다. 다만 이번에는 강한 비의 중심이 충청·전라권에서 수도권과 강원 영서로 북상할 것으로 전망했다.

특히 수도권과 강원에는 오늘 밤부터 10일 새벽 사이 시간당 50㎜ 안팎의 매우 강한 비가 예상된다.

기상청은 이미 많은 비가 내린 상태에서 추가 강수가 이어지는 만큼 저지대 침수와 하천 범람, 산사태, 토사 유출 등에 각별히 유의해야 한다고 당부했다. 접경지역의 경우 북한 지역에도 많은 비가 예상돼 하천 수위 상승과 급류에 따른 안전사고 위험도 커질 것으로 봤다.

집중호우 지나면 곧바로 전국 폭염

이번 집중호우 이후에는 날씨가 곧바로 한여름 양상으로 바뀐다. 북태평양고기압이 한반도를 덮고 상층에서는 티베트고기압까지 확장하면서 이른바 ‘이중 고기압’ 구조가 형성돼 전국적인 폭염이 시작될 것으로 예상된다.

현재 경상권에 발효된 폭염특보는 11일부터 중부지방으로 확대되고 이후 전국 대부분 지역으로 넓어질 가능성이 있다. 덥고 습한 남서풍이 지속적으로 유입되면서 체감온도는 더욱 높아지고 밤에도 기온이 크게 떨어지지 않아 열대야가 나타나는 지역도 점차 늘어날 전망이다.

기상청은 다만 장맛비가 당분간 소강상태를 보인다고 해서 장마가 종료된 것은 아니라고 강조했다. 11일부터 다음 주 초반까지는 정체전선이 한반도 북쪽에 머물며 장맛비는 잠시 소강상태를 보이겠지만, 강한 햇볕과 높은 기온의 영향으로 내륙에는 국지성 소나기가 내릴 가능성이 있다.

이후 다음 주 중반에는 북쪽 찬 공기와 필리핀 동쪽 해상에서 발생할 가능성이 있는 열대요란의 영향으로 기압계 변동성이 커질 것으로 예상된다.

기상청은 현재로서는 15~16일 전국적으로 다시 비가 내릴 가능성이 있지만 정체전선의 위치와 강도는 아직 불확실성이 큰 만큼 최신 예보를 확인해 달라고 당부했다.

한편 현재 북서태평양에서 북상 중인 제9호 태풍 바비는 대만 북쪽을 지나 중국 내륙으로 향할 것으로 예상돼 우리나라에 직접적인 영향은 없을 전망이다. 다만 태풍이 중국으로 이동하는 과정에서 발생하는 높은 물결의 영향으로 제주와 남해안을 중심으로 너울성 파도가 이어질 가능성이 있어 해안가 안전사고에 주의가 필요하다.