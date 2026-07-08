[헤럴드경제=장윤우 기자] 방송인 홍석천이 자신을 사칭한 소셜미디어(SNS) 계정을 공개하며 팬들에게 주의를 당부했다.

지난 7일 홍석천은 자신의 인스타그램 스토리에 “저 아닙니다. 본인 맞냐고 연락 오시는데 전 부계정 없습니다. 혹여나 피해 조심하세요”라는 글과 함께 사진 한 장을 올렸다.

공개된 사진은 홍석천을 사칭한 SNS 계정의 프로필 화면이다. 해당 계정은 이름을 ‘홍석천’으로 설정하고, 홍석천이 얼굴을 가린 사진을 프로필 이미지로 사용해 본인 계정인 것처럼 꾸몄다.

홍석천은 2000년 9월 국내 연예계에서 처음으로 대중 앞에서 동성애자임을 밝힌 ‘국내 1호 커밍아웃 연예인’이다.

한양대 재학 시절인 1989년 뮤지컬 배우로 데뷔한 뒤 1994년 KBS 특채 리포터로 방송을 시작했다. 이후 1996년 MBC 공채 탤런트로 정식 데뷔해 드라마와 시트콤, 예능프로그램 등에서 활약했으며 현재도 예능과 유튜브 등에서 활동을 이어가고 있다.