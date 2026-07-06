1분기 다낭~김해 5363명, 2024년 대비 3.8배↑ 다낭 노선 운항, 350편→531편 증가 “공동마케팅, 관광상품 개발로 관광객 유치 확대”

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 부산관광공사는 지난 3일 베트남 다낭시 문화체육관광국과 관광교류 활성화를 위한 업무협약(MOU)을 맺었다고 6일 밝혔다.

부산과 다낭 간 항공편과 관광객이 빠르게 증가하는 가운데 체결한 이번 협약은 양 도시의 관광 협력기반을 강화하기 위해 마련됐다.

공사에 따르면 올해 1분기 다낭에서 김해국제공항으로 입국한 베트남인은 5363명으로, 2024년 동기 대비 약 3.8배 증가했다. 같은 기간 다낭 노선 운항도 350편에서 531편으로 늘어 부산~다낭 관광교류 확대 가능성을 높이고 있다.

이번 협약에 따라 양 기관은 ▷공동 홍보·마케팅 ▷관광시장 동향과 통계, 주요 행사 정보교류 ▷직항노선 활성화 ▷신규 관광상품 개발 ▷양 도시 관광객 교류확대 등을 놓고 협력하기로 했다.

공사는 다낭시와 함께 부산의 해양관광과 미식, 쇼핑, 한류 콘텐츠를 활용한 베트남 관광객 맞춤형 상품을 개발하고, 현지 여행업계와 소비자를 대상으로 부산 관광홍보를 강화할 계획이다.

특히 최근 자유여행과 체험형 관광에 관심이 높아지고 있는 베트남 시장을 겨냥해 부산의 바다와 야경, 지역 미식, 전통시장, 체험콘텐츠 등을 결합한 관광상품 개발에 나설 방침이다.

양 기관은 향후 관광박람회와 여행업계 간담회, 팸투어, 온라인 홍보캠페인 등을 함께 추진하며 부산과 다낭의 관광 매력을 두 나라 관광객에게 알리기로 했다.

이정실 부산관광공사 사장은 “다낭은 부산과 직항노선으로 긴밀하게 연결된 베트남의 대표 관광도시”라며 “공동 마케팅과 관광상품 개발을 추진해 베트남 관광객 유치확대와 지역 관광산업 활성화로 이어질 수 있도록 하겠다”고 말했다.