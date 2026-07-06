[헤럴드경제=장연주 기자] 6·3 지방선거를 앞둔 지난 5월21일 민주당 유세 현장에 깜짝 등장해 화제를 모았던 배우 전원주(86)가 이번에는 한국사 강사 출신인 전한길씨가 대표로 있는 보수단체 집회에 참석해 눈길을 끈다. 전원주는 지난 주말 서울 도심에서 열린 보수 집회에 참석해, 한달 만에 180도 다른 행보를 두고 다양한 반응이 나오고 있다.

한국사 강사 출신 전한길씨가 대표로 있는 보수 성향의 시민단체 ‘한미동맹단’은 지난 4일 서울 광화문 인근에서 ‘우산혁명 집회’를 열었다. 이날 집회는 미국 독립 250주년을 기념해 ‘한미동맹의 굳건한 결속’을 재확인한다는 취지로 진행됐다.

특히 이날 유튜브채널 ‘한길뉴스’에 올라온 라이브 영상에는 전원주에 집회에 참가한 모습이 담겨 눈길을 끌었다.

영상에서 전원주는 미국 트럼프 1기 행정부에서 국무부 국제형사사법대사를 지낸 모스 탄(한국명 단현명) 전 미국 리버티대 법과대학 교수의 연설을 경청하고 있는 모습이 포착됐다. 전원주는 의자에 앉아 두 손을 모은 채 탄 교수의 연설에 귀를 기울이고 공감하는 듯 고개를 끄덕이기도 했다.

이날 탄 교수는 “6·25 전쟁 이후로 미군과 한국군은 언제나 같은 편에서 싸웠다. 대한민국처럼 곁에서 싸운 동맹은 없었다. 베트남전 당시 미군에서는 ‘살고 싶으면 한국군에 꼭 붙어 있으라’는 말까지 있었다고 한다”며 “하지만 역사상 최초로 이재명 대통령은 미국이 이란과 싸울 때 도와주지 않았다”고 주장했다.

이날 집회의 사회를 맡은 배우 최준용은 “우리 애국청년들과 같이 앉아 계신 전원주 선생님 잠시만 일어나 달라”며 전원주의 참석 사실을 알리기도 했다.

앞서 전원주는 6·3 지방선거를 앞둔 지난 5월21일 민주당 유세 현장에 깜짝 등장해 화제를 모은 바 있다.

당시 충남 공주를 찾은 정청래 당시 민주당 대표는 박수현 충남지사 후보와 김영빈 공주·부여·청양 국회의원 보궐선거 후보가 함께한 현장에서 ‘전원주 선생님이 대표님을 보러 왔다’는 당 관계자의 이야기를 듣고 한 차량으로 향했고, 차 안에 있던 전원주는 정 전 대표를 보고 손뼉을 치면서 엄지를 치켜세웠다.

정 전 대표는 전원주에게 “아이고, 안녕하시냐”라고 인사를 건넸고, 전원주는 차에서 내려 악수를 청했다. 이에 정 대표는 “고맙다”고 화답했다.

전원주가 민주당 유세에 이어 보수 집회에 참석한 모습에 대해 네티즌들은 “원래 친분 따라 부르면 가는 분이더라”, “심심해서 여기저기 마실 나가시나”, “전원주 중도였구나” 등 다양한 반응을 보였다.