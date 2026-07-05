107개 기업·280여 바이어 참여해 1512건 상담 기업간 상담·소비자 판촉 결합…QR 역직구 지원 2022년보다 계약 규모 2배↑…한류 마케팅 효과

[헤럴드경제=양영경 기자] 베트남에서 열린 ‘아세안 K-푸드페어’와 ‘2026 하노이 한류박람회’에서 3300만달러 규모의 계약 및 업무협약(MOU)이 이뤄진 것으로 나타났다.

농림축산식품부와 산업통상부는 한국농수산식품유통공사(aT), 대한무역투자진흥공사(KOTRA)와 함께 지난 2~4일 베트남 하노이 국립컨벤션센터에서 두 행사를 공동 개최해 이 같은 성과를 거뒀다고 5일 밝혔다.

이번 행사는 지난 4월 한·베 정상외교를 계기로 확대된 양국 경제·문화 협력을 뒷받침하고 K-콘텐츠의 글로벌 인기를 K-푸드와 K-뷰티 등 소비재 수출로 연결하기 위해 마련됐다. 기존에 별도로 열리던 K-푸드페어와 한류박람회를 통합 개최해 한류를 활용한 소비재의 아세안 시장 진출을 지원하는 데 초점을 맞췄다.

행사에서는 기업 간 수출상담회(B2B)와 소비자 대상 전시·판촉전(B2C)이 함께 운영됐다. 식품·화장품·생활용품·패션 분야 국내 기업 107개사와 베트남·동남아 바이어 280여개사가 참가해 수출 상담을 진행했고 국내·현지 유통망관 등에서는 제품 전시·판매가 이뤄졌다. 각 전시관에서는 QR코드를 활용한 역직구 주문도 가능하도록 했다.

이번 행사에서 체결된 계약·MOU 규모는 3300만달러로, 2022년 하노이 한류박람회 당시 기록한 1500만달러보다 2배 이상 증가한 수준이다.

행사장에서는 위너와 피프티피프티 공연을 비롯해 K-라이프스타일 토크쇼, K-뷰티 체험 등 한류 연계 프로그램이 운영됐다. K-푸드페어에서는 오픈키친 시식·시음 행사와 김장 체험, 셰프 라이브쇼 등을 통해 한국 식문화와 라이프스타일을 직접 체험할 수 있도록 했다.

아세안 K-푸드 전략품목인 스트리트푸드에서는 매운라면과 냉동컵밥이, 할랄식품 중에서는 떡볶이와 에이드 등 음료 제품이 높은 관심을 받았고 푸드테크 특별관의 ‘한강라면’ 체험과 ‘글로벌 NEXT K-푸드’ 특별관에서 선보인 십원빵, 크림찹쌀떡 등도 큰 호응을 얻었다고 농식품부는 설명했다.

베트남은 K-푸드 수출의 핵심 전략시장으로 꼽힌다. 지난해 대베트남 농식품 수출은 약 5억7000만달러로 전체 농식품 수출의 5.5%를 차지했으며 라면과 소스류, 음료뿐 아니라 딸기 등 신선농산물 수출도 증가세를 이어가고 있다.

강감찬 산업부 무역투자실장은 “한류는 전 세계 소비자의 마음을 사로잡고 우리 소비재 수출을 견인하는 가장 강력한 소프트파워”라며 “K-푸드와 K-뷰티를 비롯한 소비재의 해외 진출 기회를 확대하고 통관·인증 등 현장 애로 해소를 밀착 지원하겠다”고 말했다.

정경석 농식품부 식품산업정책관은 “아세안은 우리 농식품 전체 수출액의 약 18.2%를 차지하는 핵심 시장”이라며 “이번 박람회를 통해 확인한 현지 소비자와 바이어들의 높은 관심과 성과를 바탕으로 앞으로도 우리 농식품 수출기업의 아세안 시장 진출 확대를 위해 정보제공, 컨설팅, 물류, 마케팅 등을 적극 지원해 나가겠다”고 밝혔다.

정부는 앞으로도 한류와 연계한 수출 마케팅을 확대해 우리 기업의 수출시장 다변화와 신흥시장 진출을 지원할 계획이다.